Пропагандисты Путина запустили "феерический" фейк об обстреле "детей Донбасса": "страшное оружие" оказалось автозапчастью. Видео

Российская пропаганда запустила "новую серию" фейка о том, что Вооруженные силы Украины "бомбят Донбасс". Так называемые журналисты показали истерику женщины, державшей в руках деталь "оружия" – но это оказалась запчасть от машины.

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Соответствующий сюжет транслировался в эфире "За! Медиа" – это телеканал российских захватчиков, который они запустили на оккупированной части Запорожской области Украины с целью дезинформации населения. Фрагмент эфира позже распространили Telegram-каналы, разоблачающие ложь россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина, которую сняло вражеское телевидение (но ее лицо оператор не показывал), едва ли не кричала в истерике.

"На головы наших детей – ну, каждый день! Это уже невыносимо!.. Находим просто каждые пять минут!" – эмоционально рассказывала пособница кремлевской пропаганды и трясла в руках круглую деталь.

В сети выяснили: предмет, которым якобы "обстреливают детей Донбасса" – это запчасть от автомобиля, вероятно, часть гидротрансформатора автоматической коробки передач (АКПП).

Осторожно, ролик снят врагом!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее наше издание рассказывало о том, какие фейки распространяла Россия в течение первого года войны. Например, согласно утверждениям российского министерства обороны, армия страны-агрессора уничтожила больше техники, чем вообще есть в Украине даже с учетом всех партнерских поставок.

– Какие исторические фейки продвигал агрессор в отношении Украины и украинцев – читайте по ссылке.

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