Глава Африканского Союза выдал, что Украина и РФ должны 'мирно сосуществовать'

Глава Африканского Союза Азали Ассумани призвал к "мирному сосуществованию" Украины и России. Об этом Ассумани заявил на проходившем в Санкт-Петербурге саммите Россия–Африка.

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Глава Африканского Союза высказался, что установление "мира" между сторонами может способствовать сохранению жизни тех, кто зависит от поставок продовольствия из обеих стран. Об этом сообщает Reuters.

В то же время Ассумани не уточнил, как именно должен быть достигнут компромисс между странами и что он вкладывает в понятие "мир". Поскольку именно Россия напала на независимое соседнее государство и оккупировала часть территории Украины.

Отметим, что во время выступления на саммите, посвященном российско-африканским связям, Путин заявил, что Россия ожидает чрезвычайно высокого урожая зерна и готова оказать помощь и заменить экспорт украинского зерна в Африку.

Так, Россия планирует поставлять зерно как на коммерческой основе, так и в формате гуманитарной помощи, чтобы подчеркнуть роль Москвы в "обеспечении глобальной продовольственной безопасности", как отметил российский диктатор.

Путин заявил, что санкции, введенные Западом в ответ на российское вторжение в Украину, якобы даже препятствовали России поставлять бесплатные удобрения бедным странам.

В то же время российский диктатор не упомянул о потенциальном влиянии украинского предложения на снижение мировых рыночных цен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия срывала действие зернового соглашения по заранее наработанному плану. ГУР МО перехватило закрытый итоговый доклад "о работе российской части совместного координационного центра при реализации инициативы".

Напомним, что в Европейской комиссии (ЕК) оценили возможность вывоза зерна из Украины через страны Балтии. Там готовы рассмотреть вывоз через порты в этих странах.

Также сообщалось, что Европейский Союз (ЕС) готов экспортировать почти всю украинскую сельскохозяйственную продукцию. Блок готов делать это через "коридоры солидарности". До выхода страны-террориста России из зерновой сделки 60% украинского экспорта поставлялось через "солидарные" линии, в то время как 40% уходило через Черное море. Отмечается, что "коридоры солидарности" позволяют перевозить товары через страны ЕС баржами, железной дорогой, дорогами или внутренними водными путями.

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