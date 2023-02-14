Глава Пентагона: новостей по истребителям для Украины пока нет

Позитивного решения о предоставлении Украине истребителей F-16 пока нет. Страны-участницы Контактной группы по вопросам обороны Украины на заседании в формате "Рамштайн" 14 февраля концентрировались на вооружениях, которые необходимы украинской армии для начала контрнаступления уже этой весной.

Видео дня

Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Пентагона Ллойд Остин. При этом, подчеркнул он, США не возражают против передачи современных истребителей Польшей, подобная возможность ранее озвучивалась польскими властями.

По словам Остина, столь ожидаемых Украиной новостей о возможной передаче современных истребителей F-16, очередное заседание в формате "Рамштайн" не принесло.

"По поводу F-16 мне нечего сейчас анонсировать", - заявил глава Пентагона в ходе пресс-конференции.

Он также напомнил, что президент США Джо Байден ранее отбросил вероятность поставок современных истребителей украинской армии - и к этому заявлению пока главе Пентагона нечего добавить.

В то же время, Остин подчеркнул, что страны-партнеры Украины, как и прежде, концентрируются на закрытии первоочередных потребностей Украины.

"Мы продолжим работать с Украиной, чтобы понимать, что ей нужно больше всего. Мы сосредоточены на контрнаступлении весной. Говорим о системах Stryker, Bradley, артиллерийских установках", — сказал Остин.

По его словам, страны-участницы "Рамштайн" работают над созданием единой системы из западных вооружений, которая позволит Силам обороны Украины уже в ближайшем будущем провести масштабную контрнаступательную операцию для освобождения захваченных Россией территорий.

При этом, по словам Остина, США не имеют возражений против возможной передачи Польшей Украине истребителей F-16 .

"Для понимания: что касается любого вида авиации, которую Польша предоставляет Украине, США никогда не останавливали Польшу в передаче чего-либо. Решение о предоставлении чего-либо - это решение, которое принимает руководство этой страны. Это однозначно не то, что мы можем или будем указывать", - подчеркнул глава Пентагона.

Ранее министр иностранных дел Польши Матеуш Моравецкий высказался о вероятности поставки Польшей истребителей F-16 Украине. По его словам, подобное решение должны поддержать все партнеры Польши по НАТО. При этом в Польше якобы не исключают возможностей поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 для защиты неба от российских ракет и дронов.

Также сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда назвал возможные поставки Украине истребителей "непростым решением". Он отметил, что в польских ВВС числится всего 50 истребителей, их слишком мало. Проблемой также является сложное, по словам польского президента, обслуживание этих самолетов.

К тому же, как заявил Дуда, его беспокоит, не втянет ли этот шаг НАТО в прямое военное противостояние с Россией. Именно поэтому решение об их поставках должно приниматься коллегиально на уровне Североатлантического альянса.