Глава Пентагона: Украина получит преимущество на поле боя, сейчас наиболее важны поставки ПВО

Участники встречи в формате "Рамштайн", а это более 50 стран, решили увеличивать военную мощь Украины, что "действительно отдаст ВСУ преимущество на поле боя". На сегодняшний день важнейшими для Киева являются поставки ПВО.

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Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам встречи, сообщило издание West Observer.

"В последующие месяцы мы будем увеличивать военную мощь Украины, а также мы будем проводить тренинги для украинских военных... Я уверен, что оборудование, которое вскоре, в последующие месяцы, поступит в Украину, действительно отдаст ВСУ преимущество на поле боя", – сказал Остин.

По мнению руководства Пентагона, наземные системы ПВО сейчас являются самым необходимым видом вооружения для Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли участники встречи в Рамштайне возможность поставки Украине истребителей, Ллойд Остин сказал: "Мы все считаем, что сейчас Украина больше нуждается в наземных средствах ПВО".

Министр добавил, что, по его мнению, поддерживающие Украину стороны могут сделать больше в этой сфере.

Глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли также заявил на пресс-конференции, что "сейчас самое важное - обеспечить надежность ПВО" Украины, гарантировать, что зенитные системы смогут поражать цели на разной высоте.

"Задача – контролировать воздушное пространство. Этого можно достигать разными способами. Сейчас наиболее экономически эффективный и быстрый способ для Украины – это ПВО", – подчеркнул Милли.

Остин отметил "исключительную мощь и храбрость" ВСУ, которые "не перестают удивлять".

"Многие участники сегодняшнего заседания также поддержали предложение предоставления боеприпасов к ПВО и другому тяжелому вооружению", – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что партнеры понимают потребности Украины и предлагают ускорить производство и поставку боеприпасов для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии 21 апреля состоялось новое заседание "Рамштайна". Страны-партнеры обсудили свои возможности по усилению украинской армии.

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