Глава разведки США: РФ не сможет в этом году начать большое наступление в Украине

Глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что страна-агрессор Россия в 2023 году вряд ли сможет начать в Украине новую "масштабную наступательную операцию". По ее словам, оккупационная армия РФ испытывает нехватку боеприпасов и живой силы.

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Об этом Хейнс сказала во время выступления в комитете Сената США по делам вооруженных сил в четверг, 4 мая, передает CNN. При этом, она считает, что без поставок боеприпасов из Ирана и без объявления мобилизации, россиянам будет "все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции".

Глава американской разведки считает, что российский диктатор Путин "уменьшил свои амбиции" относительно "побед" в Украине. Вероятно, глава Кремля на данный момент рассматривает возможность удержать контроль над захваченными украинскими населенными пунктами на юге и востоке и получить "гарантии" того, что Украина не станет членом НАТО.

Также Хейнс убеждена, что паузу в войне Путин брать не будет. Его решение относительно этого могут изменить "только политические факторы".

По ее словам, оккупационная армия России на фоне будущего контрнаступления Сил обороны Украины готовит "новые оборонительные позиции".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины – это самый быстрый путь к миру. По его словам, Украина планирует начать контрнаступление в ближайшие недели.

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