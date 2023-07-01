Глава ЦРУ тайно посетил Киев и обсудил с Зеленским и разведкой контрнаступление ВСУ – WP

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале июня снова тайно посетил украинскую столицу Киев. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с руководством украинской разведки о контрнаступлении Сил обороны Украины на фронте.

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Об этом в пятницу, 30 июня, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники. Собеседники журналистов среди американских чиновников сказали, что украинские власти раскрыли ему стратегию возвращения временно захваченных Россией территорий.

Один из источников сказал, что целью его визита было подтвердить приверженность администрации президента Штатов Джо Байдена обмену разведывательными данными, призванными помочь Украине защитить себя от атак России.

Как говорится в материале, в Украине сказали Бернсу, что хотят отвоевать значительную часть оккупированных территорий до осени, а после принудить Москву к переговорам на своих условиях.

"Россия пойдет на переговоры только тогда, когда почувствует угрозу", – сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Поездка Бернса произошла как раз перед неудавшимся мятежом главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина против минобороны РФ. По словам представителя США, в середине июня разведывательное сообщество США уже знало, что Пригожин планировал бунт, но этот вопрос не обсуждался во время встреч с Зеленским и другими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года директор ЦРУ Бернс провел секретную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны говорили о дальнейших шагах страны-агрессора России.

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