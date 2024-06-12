Главная реформа в армии, которая может быть для повышения ее способностей в разы – сокращение бумажного документооборота на уровне рота, батальон, бригада.

Далее текст на языке оригинала.

Повірте, жодна західна зброя, жодні інвестиції, не дадуть такого швидкого ефекту з підвищення боєздатності та боєспроможності, як оптимізація документообігу в армії.

Треба створити позаштатну групу в ГШ, яка почне займатися вивченням виключно проблеми оптимізації та зменшенням документообігу від рот, батальйонів, Бригад, регіональних управлінь, корпусів, ОУВ, ОСУВ, і далі по вертикалі. І кожного дня питати - що запропонували скоротити оптимізувати, відмінити.

Зменшення документообігу на рівні рота, батальон, бригада в рази підвищить боєздатність військ.

Це потрібно зробити грамотно і системно.

Більшість документів, що не є військовою таємницею, мають передаватися онлайн.

Ми маємо збільшити швидкість документального супроводження організаційних заходів та логістики, інакше життя приведе нас в 2022 рік, коли все вирішуватиметься усним наказом по телефону та довірою до цього наказу.

P.S. І не треба мені розповідати про НАТО, вони стоять з боку, вивчають наш досвід та офігевають.