Главная тема разговора с Путиным: в ISW рассказали, как Лукашенко пытается использовать размещение ЧВК 'Вагнер' в Беларуси

Во время продолжения неофициального визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург президент России Владимир Путин вновь выражал обеспокоенность относительно угроз, которые могут возникнуть от группы Вагнера и ее финансиста Евгения Пригожина. Так, Путин и Лукашенко обсудили вопросы, связанные с группой Вагнера, Союзным государством и внешними угрозами на границах России и Белоруссии.

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Факт того, что встреча была продолжена, может указывать на опасения Путина по поводу деятельности Вагнера, которые Лукашенко не удалось развеять. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Возможно, Лукашенко намерен использовать свой контроль над группой Вагнера как средство получения уступок от Путина. Как свидетельствует российский инсайдерский источник, группа Вагнера была главной темой обсуждения во время встречи Путина и Лукашенко. Вероятно, Лукашенко стремился получить больше экономической помощи Беларуси путем сотрудничества в рамках союзных программ.

Как отмечают в ISW, ссылаясь на инсайдерские источники, Путин хотел, чтобы Белоруссия больше привлекалась к войне в Украине, но отклонил предложение Лукашенко о проведении демонстрации силы белорусской армии на границе с Украиной. В течение всего своего визита в Россию, Лукашенко, вероятно, пытался воспользоваться обеспокоенностью Путина относительно группы Вагнера, чтобы получить выгодные условия в отношениях между Беларусью и Россией, отклоняя требования Путина относительно более тесной интеграции в Союзное государство и поддержки войны России в Украине.

Напомним, что во вторник, 25 июля, уже 11-я колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь. В составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники.

Также ранее в США сообщили, что внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Белоруссии. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет и контролирует, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения.

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