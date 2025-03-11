'Главная задача – максимальное уничтожение личного состава и техники': в ВСУ рассказали о ситуации на границе Сумщины и Курщины

Российские войска продолжают интенсивно обстреливать Черниговскую и Сумскую области. В частности, наиболее активно враг атакует приграничные районы Сумщины, граничащие с Курской областью.

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Об этом сообщил полковник ВСУ Вадим Мысник, спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск". Он уточнил, что обстрелы продолжаются вдоль всей линии границы, но больше всего усилий враг направляет на зону активных боевых действий, где украинские войска проводят операции на сопредельных территориях Курской области.

"Обстрелы врага продолжаются вдоль всей полосы границы, то есть они пытаются держать в напряжении наши войска, сковывают наши силы, но, конечно, самая большая концентрация именно и живой силы, и обстрелов на Сумщине, непосредственно в тех районах, где на сопредельных территориях наши Силы обороны проводят операцию. Это связано именно с тем, что они хотят добиться какого-то результата, но мы не даем это делать, потому что наша главная задача – максимальное уничтожение личного состава и техники, что мы и делаем в пограничных", – отметил Мысник.

Главной целью ВСУ на этом направлении является максимальное уничтожение вражеской техники и личного состава. В частности, украинские войска активно уничтожают вражескую технику дистанционно, когда враг пытается приблизиться к границе. В то же время россияне пытаются продвигаться мелкими группами пехоты или диверсионно-разведывательными группами (ДРГ).

По словам спикера, украинские защитники учитывают также особенности местности на севере страны.

"Система обороны на северной границе построена таким образом, что учитываются особенности местности, рельефные особенности, здесь много мелких водоемов, рек, леса сплошные, поэтому эти сложности учитываются нами при ведении боевых оборонительных действий", – рассказал он.

Несмотря на постоянные обстрелы, изменений в тактике врага не наблюдается. Его главная цель – выйти в глубь территории и захватить посадки, однако признаки формирования большой наступательной группировки пока не зафиксированы.

Комментируя использование авиации и дронов врагом, он отметил, что количество применений дронов как со стороны противника, так и со стороны Сил обороны постоянно увеличивается. Однако удары с помощью вертолетов по территории Украины происходят только в отдельных случаях.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам британской разведки, российские войска сейчас усиленно давят на Силы обороны Украины в Курской области РФ, но в то же время возможности для контрнаступательных операций ВСУ улучшились в районе Покровска Донецкой области. Там оккупанты сократили количество наземных атак, а линии их логистического обеспечения были нарушены ударами украинских FPV-дронов.

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