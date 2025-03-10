Российские войска сосредоточились на Курщине: разведка Британии оценила ситуацию и указала на возможности для ВСУ

Войска Российской Федерации усилено давят на Силы обороны Украины в Курской области РФ. Но в то же время возможности для украинских контрнаступательных операций улучшились в районе города Покровск на Донетчине.

Видео дня

Об этом заявила британская разведка. Ее отчет опубликован 10 марта на странице в X (Twitter) Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

По данным ведомства, на Курщине россияне усиленно давят на украинских воинов с запада, севера и востока.

Вероятно, Силы обороны в Курской области сохраняют контроль над приблизительно 300 кв. км территории.

Но ВС РФ проводят "меньше наступательных операций в других местах на линии фронта по сравнению с концом 2024-го и началом 2025 года".

Под Покровском украинские силы уже предприняли ряд контратак: в районе населенных пунктов Песчаное, Удачное, Шевченко, а также в районе логистической магистрали Т-05-06.

По мнению британской разведки, возможностей для украинских контрнаступательных действий стало больше, потому что оккупанты сократили количество собственных наземных наступлений. Кроме того, линии логистического обеспечения противника на Покровском направлении были нарушены украинскими атаками с использованием FPV-дронов.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Институт изучения войны считает, что российские войска разрушают северную часть украинского выступа в Курской области после нескольких дней усиленных наступлений и обстрелов. Они действуют при поддержке сил Северной Кореи возле Суджи, а также за последние дни смогли продвинуться через международную границу в этом районе Сумской области.

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждает, что ситуация на Курщине находится под контролем Сил обороны Украины и угрозы оцепления украинских подразделений нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!