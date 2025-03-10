Угрозы оцепления ВСУ в Курской области нет, — Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте в Курской области находится под контролем Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что угрозы оцепления украинских подразделений нет.

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Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. "Работаю в операционной зоне группировки войск "Курск". Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Сырский уточнил, что ряд населенных пунктов на линии границы, упоминаемых российскими пропагандистами, уже фактически уничтожен огненными ударами оккупантов.

В то же время, несмотря на значительное количество российских войск, усиленных северокорейской пехотой, враг несет большие потери. За четыре дня боев в районе Плехового русские войска потеряли почти целый батальон пехоты.

Отдельные диверсионно-разведывательные группы врага, пытающиеся проникнуть на территорию Украины, уничтожаются благодаря огневым средствам ВСУ, использующим эффективно построенную систему обороны.

"На месте принял решение об усилении нашей группировки необходимыми силами и средствами, в частности РЭБом и беспилотной составляющей. Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные мероприятия по маневру на выгодные рубежи обороны. Слава Украине!" – отметил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 марта Силы обороны нанесли мощный удар по российской армии на территории Курской области РФ. В частности, с помощью дронов были поражены локации войск агрессора в поселке Коренево.

На днях подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали группу российских спецназовцев, перемещавшихся по ветке газопровода в направлении Суджи. По живой силе врага были нанесены ракетные и артиллерийские удары.

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