ВСУ нанесли мощный удар по позициям армии РФ в Коренево в Курщине: первые подробности. Видео

Украинские защитники в ночь на 9 марта нанесли мощный удар по армии оккупантов на территории Курской области. В частности, были поражены локации с захватчиками в городе Коренево.

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По информации нескольких мониторинговых групп, город был атакован БПЛА. Как сообщают в сети местные жители, в Коренево пожары.

Официально в ВСУ пока никак не прокомментировали удар по Коренево. Мониторы сообщают об атаке позиций ВС РФ, в частности, место временной дислокации нескольких подразделений армии окупантов.

В Корнево дислоцируется 137-й парашютно-десантный полк (в/ч 41450) из состава 106-й ПДД.

Указанная информация появляется на фоне сообщений об операции по уничтожению групп противника, пытавшихся прорваться в Суджу по трубам. Интересно, что часть российских пропагандистов приписала эту операцию захватчикам – якобы именно они уничтожили в трубах группу военных ВСУ.

Такую ложь они "подкрепляют" видеороликами, на которых в трубах российские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, по оккупантам в трубах отработали подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ. По врагу были нанесены ракетные и артиллерийские удары, а также удары с применением беспилотников разных типов.

В Генштабе ВСУ утверждают, что ситуация под Курском продолжает оставаться под контролем украинского командования. Российские захватчики несут большие потери, а сообщения о массированном прорыве врагом границы Украины в Сумской области не соответствуют действительности.

В Курской области наиболее интенсивные боевые столкновения происходят на направлениях из населенного пункта Коренево в сторону Суджи, а также в районах Новоивановки, Малой Локни и южнее Суджи.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России пытались прорываться в сторону трассы от Юнаковки Сумской области до Суджи на Курщине, понеся большие потери.

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