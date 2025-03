Войска РФ усилили наступление на Курщине на фоне приостановки предоставления Украине разведанных от США: в ISW оценили ситуацию

Российские войска разрушают северную часть украинского выступа в Курской области РФ после нескольких дней усиленных наступлений и обстрелов. Они действуют при поддержке сил Северной Кореи возле Суджи, а также и за последние дни смогли продвинуться через международную границу в этом районе Сумской области.

Видео дня

О ситуации рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики видят знак в том, что начало уничтожения Россией украинского выступа на Курщине совпадает с приостановкой обмена разведданными США с Украиной.

Активизация войск РФ на Курщине

В сводке специалисты традиционно ссылаются на геолокационные кадры и отмечают, что за теми, которые были опубликованы 8 марта, видно, что российские войска захватили Новую Сорочину, Малую Локню и Лебедевку, а также поля между этими населенными пунктами. Российские блогеры заявляли, что их армия захватила или атаковала еще ряд сел.

Милитаристы из РФ известили, что украинские войска удерживают ограниченные позиции в Малой Локне, Черкасском Поречном и Мартыновке, но большинство сил якобы отошли с позиций в северной части выступа в направлении Казачьей Локни и Суджи.

Также пропагандисты утверждали, что подготовительные попытки армии РФ уничтожить мосты к северу и югу от Суджи "значительно усложнили" возможность Украины отойти назад в этот город, и что ВСУ "неудачно контратаковали" возле Малой Локни.

В ISW отмечают, что российские войска продвинулись в самой Судже при поддержке сил Северной Кореи. По всей вероятности, они прошли в промышленную зону на северо-востоке города и удерживают позиции вдоль восточного берега реки Суджа.

Один российский блогер уверял, что некоторые районы на этом участке являются спорной "серой зоной". Другой заявлял, что ВС РФ пытаются продвинуться в центр города и уже перешли на западный берег реки по крайней мере в одном месте. Кроме того, утверждали, что российские войска продвинулись к Княжескому Первому и Княжескому Второму, а также микрорайону Замостья.

Украинские источники сообщали, что около двох батальонов северокорейских войск, которые сейчас действуют вблизи Суджи, кажутся лучше подготовленными и "действуют более слаженно".

В ISW указали, что ВС РФ недавно продвинулись через международную границу Курской области в Сумскую область, а также к югу от Суджи. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, свидетельствуют о том, что они захватили село Новенькое непосредственно за международной границей на Сумщине, но это не подтверждено. Российские источники утверждали, что войска продвинулись в селах Мелавое и Гоголевка Суджанского района.

Действующий на Курщине украинский военный подтвердил продвижение российской армии к югу от Суджи благодаря поддержке со стороны северокорейских войск и "массированному" использованию россиянами FPV-дронов на оптоволокне.

По данным пропагандистов, ВС РФ атаковали возле пограничного пункта пропуска Суджа (юго-западнее города вдоль трассы Н-07), а подразделения 810-й российской морской пехотной бригады – вблизи Гуево (южнее города). В то время как ВСУ контратаковали россиян возле Мелавого и Гончаровки (непосредственно западнее Суджи).

Связь событий на Курщине с решением США о разведданных

"Заслуживает внимания временная корреляция между приостановкой обмена разведданными США с Украиной и началом уничтожения Россией украинского Курского выступа", – подчеркнули в ISW.

Там напомнили, что с начала операции ВСУ в августе 2024 года Россия пыталась оттеснить украинские силы от выступа на Курщине путем медленного, изнурительного продвижения. Позже, в октябре 2024-го, она развернула около 12 000 северокорейских военнослужащих для помощи в противодействии Силам обороны Украины, но эти совместные войска РФ продолжали достигать лишь постепенных успехов.

"Администрация Трампа приостановила обмен разведданными США с Украиной 5 марта, хотя продолжают поступать противоречивые сообщения о деталях решения. Уже 6 и 7 марта российские силы активизировали наступательные действия для вытеснения украинских войск из Курской области", – указали аналитики.

Они добавили, что западные издания, ссылаясь на неназванные источники, "связанные с украинской военной разведкой", начали сообщать о более быстром продвижении армии РФ в Курщине от 5 марта. Такой же анонимный источник якобы в украинском правительстве в статье Time от 8 марта заявил, что приостановка предоставления разведданных от США "наибольше повлияла на операции Украины в Курской области".

По словам аналитиков, российские военные ранее не ставили усилия по вытеснению украинских сил из Курской области приоритетом над дальнейшим продвижением на востоке Украины, несмотря на то, что в конце 2024 года была сосредоточена достаточная группировка сил для этого.

"Прямая связь между приостановкой обмена разведданными США и "началом развала" украинского выступа в Курской области неясна. Хотя официальные лица Кремля недавно объявили о своем намерении воспользоваться решениями США, чтобы "нанести максимальный ущерб" украинским силам "на земле" в течение ограниченного периода времени до возможного будущего восстановления Штатами обмена разведданными и военной помощи Украине", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 марта Силы обороны нанесли мощный удар по российской армии на территории Курской области РФ. В частности, с помощью дронов были поражены локации войск агрессора в поселке Коренево.

На днях подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали группу российских спецназовцев, перемещавшихся по ветке газопровода в направлении Суджи. По живой силе врага были нанесены ракетные и артиллерийские удары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!