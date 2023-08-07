Режим готовит "пушечное мясо", а "вагнеровцев" проверяют на лояльность. В ГУР рассказали, что происходит в армии РФ

Путинский режим с каждым днем усиливает внутренний террор, закрывая выезд из страны мужскому населению и ужесточая ответственность за неявку в военкомат, а информация о потерях в армии тщательно зачищается. Дошло даже до того, что с телеканала МО РФ удалили поздравление командующего российскими ВДВ, где он "наговорил лишнего" о тысячах "трехсотых" десантников.

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О том, что происходит в вооруженных силах страны-агрессора, OBOZREVATEL поговорил с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины Андреем Юсовым.

– В последнее время в России принят ряд новшеств, еще больше усиливших внутренний террор. Среди них – запрет выезда тех, кто получил повестку даже в электронном виде, а также собираются запретить юристам оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб. Путинский режим подготовил почву для новой волны мобилизации? Насколько массовой она может быть?

– Собственно все эти действия путинского режима свидетельствуют о подготовке возможного сценария публичной мобилизации. Как она будет называться – частичной или нет – значения не имеет, потому что и в прошлый раз это была полноценная, полномасштабная мобилизация.

Все это время мобилизационные меры в государстве-агрессоре продолжались, но, очевидно, это не позволяет компенсировать все потери на поле боя. Поэтому да, сценарий проведения новой волны мобилизации в России рассматривается путинским режимом.

– Также теперь в России повышен призывной возраст до 30 лет, а срочники могут воевать уже через месяц после призыва.

– Безусловно, это говорит о подготовке увеличения численности российской армии в целом, ну и прежде всего речь идет об участии в войне против Украины. Принимаются меры, которые снимают формальные преграды (хотя и раньше они не очень их учитывали) для привлечения большего количества и более широкого возрастного диапазона людей с российскими паспортами для войны в Украине.

– Минобороны России идет по пути "Вагнера", используя заключенных в войне против Украины. Мы уже знаем о "Шторме Z", в последнее время еще светится "Север Z". Что это за подразделение оккупационной армии?

– Это одно из подразделений, которое уже работает под министерством обороны РФ. Все эти подразделения принимают на себя работу с заключенными для их рекрутинга и привлечения для войны в Украине.

В отличие от ситуации с "Вагнером" Шойгу и Герасимов пытаются не повторять ошибки, не монополизировать рынок мобилизации, рекрутинга заключенных в армию только на одной компании, чтобы не создавать очередного монстра-конкурента. Поэтому эти функции распределяются между несколькими структурами.

– Те "вагнеровцы", которые после неудачного мятежа Пригожина подписали контракт с МО РФ, в каких подразделениях они служат? Говорят, что часть из них как раз переброшена на "работу" с заключенными.

– Часть – да, но их в целом не концентрируют в каком-то одном подразделении, их "размывают", в частности из-за вопроса потенциального недоверия. В отношении них ведется усиленная проверка и наблюдение на предмет лояльности, потому что есть подозрение, что эти люди продолжают так или иначе сотрудничать с Пригожиным и Уткиным – передавать им информацию. Но да, вполне логично, что часть из них, доказавших свое отсутствие сотрудничества (с руководством "Вагнера". – Ред.) и лояльность к минобороны, используют, исходя из их опыта и бэкграунда, в том числе для продолжения работы с заключенными, которых отправляют на фронт.

– Командующий российскими ВДВ Теплинский в видеопоздравлении гордо заявил, что более пяти тысяч раненых десантников вернулись на службу после лечения, а еще 3,5 тыс. раненых вообще не обращались за помощью и оставались на поле боя. Это видео вскоре после публикации было удалено. Судя по всему, Теплинский огласил информацию, которая достаточно чувствительна для МО РФ . Насколько его цифры соответствуют действительности?

– Эти цифры значительно занижены, но даже они пугают режим Путина. Пугают, собственно, не военных, потому что они как раз, возможно, были бы и рады обнародовать какую-то объективную информацию, что на самом деле происходит с российской армией. Но политическое руководство, режим Путина обычно относится к этому и к любой подобной информации как к потенциальной угрозе, которая может взбудоражить общество внутри так называемой Российской Федерации. Поэтому даже эти заниженные цифры заставили убрать и удалить собственно кадровых военных.

– Особенно в преддверии возможной новой волны мобилизации.

– Да, конечно, любая информация о потерях режимом Путина продолжает тщательно скрываться, и над этим отдельно работают российские спецслужбы и цензура.