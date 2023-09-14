Главное управление разведки получило новую партию 'Валькирий' от 'Стального фронта'

Бойцы Главного управления разведки получили партию из 4х БПЛА "Валькирия". Эти птички уже улетели в горячие точки, где помогут нашим защитникам в борьбе с врагом. Их передала компания "Укртелеком", в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт". В общей сложности "Укртелеком" уже доставил ВСУ почти 20 "Валькирия".

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"Спасибо за помощь, она нужна нам. Это важно для фронта. Теперь мы получим всех", – говорит представитель ГУР.

Укртелеком уже не первый раз передает бойцам "Валькирии": предыдущие птички активно помогают Силам Обороны в освобождении наших земель.

"Мы ежедневно работаем, чтобы снабжать телекомуслугами украинцев. Не менее важное для нас направление работы – помощь нашим защитникам. Гордые, что смогли передать разведчикам дроны почти в их профессиональный праздник. "Валькирии" от Укртелекома и "Стального Фронта" Рината Ахметова уже полетели приближать нашу победу", – говорит генеральный директор Укртелекома Юрий Курмаз.

За время полномасштабного вторжения "Укртелеком" передал бойцам десятки БПЛА, среди них беспилотные авиационные комплексы "Валькирия" и "Аист", а также сотни дронов, тысячи специальных планшетов, медицинских средств, сотни автомобилей и многое другое. На нужды защитников Украины компания направила около 70 млн грн от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".