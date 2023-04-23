Главнокомандующий Сил обороны Эстонии объяснил, когда закончится война в Украине

Война, развязанная Россией в Украине, закончится только тогда, когда государство-террорист развалится на маленькие государства. РФ должна полностью измениться и потерять власть и амбиции, которые сегодня имеют.

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Такое мнение высказал главнокомандующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем в интервью программе ETV "Утро из Ану", сообщает Postimees. Он отметил, что свои безумные потери на фронте Россия воспринимает как признак силы.

"Мы можем потерять столько и завтра, а вы не можете, я могу, и я приду, и все равно возьму то, что мне принадлежит. Если стандарт такой, то украинцам будет очень тяжело завершить (войну. – ред.) до того, как последний оккупант будет уничтожен на их территории", – пояснил он.

Генерал уверен, что украинцы нанесут еще больший вред россиянам, поскольку защитников довели до того, что они не остановятся, пока не выйдут на границы 1991 года.

Херем убежден, что гарантировать завершение войны может только распад государства-агрессора.

"Это больше не должна быть Россия, это не должна быть большая и могучая страна, которая считает, что имеет право делать все. Россия должна распасться на маленькие государства, которые не будут иметь так много власти и амбиций", – пояснил генерал.

Напомним, ранее Альянс новых сил Эстонии сообщил, что намерен направить внешнюю политику государства на всестороннюю поддержку Украины в ключевых отраслях. Таллинн заинтересован в защите своих национальных интересов и сегодня именно украинская нация отстаивает главные ценности безопасного и демократического мира на международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Запад проявить более активную позицию по поставке украинской армии современных истребителей F-16. Такой шаг станет еще одним, приближающим победу Украины в начавшейся Россией войне;

– МИД Эстонии объявил персоной нон-грата временного поверенного в делах посольства России. Он активно участвовал в подрыве безопасности и конституционного строя государства, распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России, и расколе эстонского общества.

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