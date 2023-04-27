Главный принцип, благодаря которому армия Израиля побеждает в войнах, проводить реформы и делать все для уменьшения потерь военнослужащих.

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"У ЦАГАЛі існують украй незвичні способи йти проти старших офіцерів. "Я бував в ізраільських армійських підрозділах, де ми позбувалися офіцерів, – розповів нам Міхаель Орен (офіцер ЦАГАЛ та посол Ізраілю в США) - де люди просто збиралися разом і голосуванням їх зміщували. Ви йдете до нього і кажете: "Ми не хочемо, щоб ти нами керував. Ти не годишся". У нас усі ж з одним на "ти". Ви йдете до його керівника і кажете: "Цьому хлопцеві треба на вихід". Усе значно більше залежить від результатів роботи, ніж від звання".

Генерал ЦАГАЛу Моше "Богі" Яалон, який був начальником Генштабу армії, розповів: "Один резервний підрозділ проводив операцію в ліванському селі Дабу. Дев'ятьох із наших солдат та офіцерів було вбито. Солдати, які вижили, звинуватили комбата у некомпетентному проведенні операції. Солдати однієї чоти пішли до командира бригади, щоб поскаржитись на комбата. Комбриг, звичайно, провів власне розслідування. Комбата змусили піти з посади завдяки процесові, який ініціювали його підлеглі".

Екс-начальник Генштабу ЦАГАЛ Яалон вважає, що ця унікальна риса ізраїльської армії критично важлива для її ефективності:

"Ключовим для лідерства є впевненість солдат у їхньому командирі. Якщо ви не довіряєте йому, якщо ви не впевнені в ньому, ви не можете слідувати за ним. А у цьому випадку комбат проявив професійну неспроможність. А буває і моральна неспроможність. Солдат має знати, що вийти з цим на люди, заговорити про це – не тільки прийнятно, а й заохочується".

Колишній викладач Військової академії Вест-Пойнт (армія США) Фред Кеген визнає, що американцям є чого повчитися в ізраїльтян: "У нашій ситуації стимули мають перекіс у один бік. Щоб отримати підвищення, офіцер має лише догодити старшим за нього офіцерам. Його підлеглі ніяк не можуть на це вплинути".

Як пояснює Міхаель Орен, "в Ізраїлі існує неписана соціальна угода: ми будемо служити в цій армії, якщо уряд і армія відповідально ставитимуться до нас".

Цитати з книги "Країна стартапів" Дена Сенора та Сола Сінгера, дослідження ізраїльського економічного дива, 2011 рік (українське видання Yakaboo 2016).