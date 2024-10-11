Главный раввин Украины накануне Судного дня благословил главу ГУР Буданова. Фото

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман благословил руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова накануне праздника Йом-Кипур, известного как Судный день. Благословение было сделано на "хороший, сладкий и победный год".

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Об этом сам Моше Реувен Асман сообщил на официальных страницах в соцсетях. Также он опубликовал совместное фото с Будановым.

"В канун великого и святого дня Йом-Кипур (Судного дня) я имел честь благословить на хороший, сладкий и победный год легендарного человека, главу ГУР Кирилла Алексеевича Буданова. Пусть Всевышний оберегает защитников Украины!" – говорится в сообщении главного раввина.

Как известно, еврейский осенний праздник Йом Кипур в 2024 году отмечается с вечера 11 октября до следующего заката солнца 12 октября.

Этот праздник известен как День очищения, День искупления или Судный день.

Йом-Кипур празднуют на десятый день еврейского месяца Тишрей. Считается, что в этот день Господь решает судьбу человека на будущий год.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее командир подразделения "Стугна" ГУР "Линукс" рассказал, что Буданов время от времени участвует в операциях военной разведки. В частности, он присоединялся к освобождению Агрегатного завода в Волчанске на ключевом этапе операции.

Напомним также, нардеп Юрий Мысягин заявил, что слухи по поводу вероятной отставки Буданова не имеют никаких оснований. По словам парламентария, этот вопрос не обсуждается.