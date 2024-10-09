'Буданов был с нами на ключевом этапе операции': командир подразделения 'Стугна' раскрыл детали освобождения Волчанского агрегатного завода

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов периодически принимает участие в операциях украинской военной разведки. В частности, он присоединялся к освобождению Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области на ключевом этапе операции.

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В течение нескольких суток Буданов на месте лично руководил миссией. Об этом, а также неизвестные ранее подробности возвращения Агрегатного завода под контроль Украины рассказал командир подразделения "Стугна" спецподразделения Тимура ГУР с псевдо "Линукс" в эфире телемарафона.

По словам разведчика, важным этапом операции, успешное выполнение которого позволило выбить врага с Агрегатного завода, стало накопление сил для штурма. Сделать это нужно было так, чтобы враг ничего не заподозрил. А это, учитывая, что с завода местность далеко просматривается по сторонам, было не так просто.

"Это как раз классика операций для спецподразделений. Это сложная несколькоэтапная операция, к выполнению которой были привлечены большие силы: и беспилотных систем, и артиллерии, и личного состава, имеющего опыт зачистки подобных зданий. Поэтому это была задача для нас, и мы ее выполнили полностью", ― подчеркнул "Линукс".

Успеха операции невозможно было бы добиться и без налаживания четкой координации между задействованными в штурме группами спецподразделения Тимура: "Стугной", "Парагоном", "Юнгером", РДК, БДК и "Террором".

"Каждая из этих групп имела свою специфику работы, и в целом удалось соблюсти эту координацию. Это всегда важно в любых подразделениях", ― подчеркнул разведчик.

Он также рассказал, что на одном из этапов участие в операции по освобождению Агрегатного завода в Волчанске принимал лично Буданов.

"Ни для кого не секрет, что Кирилл Алексеевич Буданов часто непосредственно участвует в операциях. Конкретно в этой операции он был с нами в ключевой момент, на ключевом этапе. Несколько суток присутствовал, непосредственно руководил миссией. Безусловно, это поддерживает бойцов, дает им мотивацию", ― подчеркнул "Линкус".

Напомним, об освобождении украинскими воинами агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области стало известно 24 сентября. В операции приняли участие бойцы специальных групп Главного управления разведки Минобороны "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК, "Террор".

В ГУР рассказали, что спецназовцы осуществляли системную зачистку зданий, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. После завершения зачистки всех 30 сооружений на территории завода она была передана под контроль Вооруженных сил Украины.

Некоторые подробности избиения россиян с территории завода раскрыли в РДК . Там признали, что операция была "достаточно сложной".

Территорию агрегатного завода Силам обороны удалось взять в окружение еще в июне этого года. С тех пор российские оккупанты были заблокированы на предприятии, а подразделения армии РФ, пытавшиеся прорвать оцепление, несли огромные потери.