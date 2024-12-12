'Главный вопрос – подготовка военных': Зеленский подвел итоги своей поездки в Запорожье. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 12 декабря, подвел итоги своей поездки в Запорожье в День Сухопутных войск. В частности, глава государства провел встречу с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад, а также 128-й отдельной бригады ТрО ВСУ.

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В ходе визита он провел в Запорожье заседание Ставки, где обсудили общую ситуацию на фронте, усиление ПВО, существующие проблемы и пути их решения. Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях.

"Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого. И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру", – подчеркнул президент.

Отдельное внимание было уделено вопросу подготовки мобилизованных военных. Зеленский уточнил, что разговаривал с командирами разных звеньев: комбаты, старшие офицеры. Он отметил необходимость изменений в работе учебных центров, а также подчеркнул важность проведения базовой общевойсковой подготовки под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми военные будут выполнять боевые задания.

"В самих бригадах весь эффективный опыт обучения нужно масштабировать, и быстрее. Боевая бригада – часто это лучший инструктор. Очень правильная вещь – это средства прямо у бригады, чтобы они по своему усмотрению покупали дроны – именно какие им нужны. Средства мы увеличиваем", – сказал президент в обращении.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения подразделений дронами и их использованию. Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Министерству обороны оперативно закрывать срочные нужды подразделений и обеспечивать их ежемесячно. Также обсудили развитие системы противодействия вражеским разведывательным дронам. Есть успешные разработки, которые договорились распространить на другие воинские части.

Для достижения максимальных результатов в решении поставленных задач заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса будет поддерживать постоянную связь с командирами.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря в Украине свой профессиональный праздник отмечают воины Сухопутных войск ВСУ. Это самый многочисленный элемент нашей армии, чьи бойцы держат оборону страны и ведут сложные бои. Президент Владимир Зеленский поздравил военных в своем видеообращении.

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