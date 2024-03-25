Год не дожил до пенсии: на фронте погиб стрелок Владимир Андрусив с Рогатинщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 59-летний защитник Владимир Андрусив из села Верхняя Липица на Рогатинщине. Жизнь воина оборвалась во время минометных обстрелов в окрестностях Гуляйполя Запорожской области 22 марта.

Трагическое известие о гибели бойца сообщили в Рогатинской городской территориальной громаде. Защитник более двух лет полномасштабной войны был на фронте, ему оставался всего год до пенсии.

"На календаре 22 марта. Запорожье и вся Украина приходят в себя после массовых атак, которые Россия нанесла на рассвете. А в окрестностях Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои. Вскоре минометный обстрел принесет в Верхнюю Липицу нашей громады очередное страшное известие: "Погиб сержант Владимир Андрусив. С ним в семью Андрусив пришло осознание: жена, дочери и трое внуков навсегда потеряли очень любящего и дорогого человека", – пишут в громаде.

Владимир Васильевич Андрусив родился 12 февраля 1965 года в селе Верхняя Липица на Рогатинщине. Он окончил школу в своем родном селе, а позже продолжил обучение в Бурштынском ДОСААФ.

В течение четырех лет он проходил военную службу в Вооруженных силах, а затем работал бурильщиком в Ивано-Франковском филиале "Карпатвзрывпром". Одновременно с рабочими буднями он продолжал учиться в Киевском институте повышения квалификации, стремясь усовершенствовать свои профессиональные навыки. Со временем он продвигался по службе, сначала работая горным мастером, а затем в течение 33 лет занимал должность заместителя начальника участка №11.

В начале полномасштабной войны, 2 марта 2022 года, Владимир Андрусив присоединился к Вооруженным силам Украины. Он участвовал в защите украинской земли на Запорожском направлении, был старшим стрелком-оператором 1-го стрелкового отделения 3-го стрелкового взвода 3-й стрелковой роты.

На войне защитнику было очень нелегко, но он никогда ни на что не жаловался. О Владимире Андрусиве в громаде рассказывают, что он был замечательным семьянином, другом, побратимом, человеком, несущим в этот мир только свет. У защитника остались жена, две дочери и три внука.

"59... Кажется, прекрасный возраст, чтобы наслаждаться жизнью, радоваться внукам, увидеть места и прожить мгновения, о которых в молодости мечтал с женой.

Но война не дала Владимиру Андрусиву выбрать, как провести эти золотые годы. Она повела его в окопы боли, постоянных потерь, бесчеловечных испытаний и даже в последние земные минуты не позволила обнять родных", – пишут в громаде.

С воином 25 марта простились на главной площади Рогатина и в родном селе Верхняя Липица.

Напомним, на Авдеевском направлении фронта в боях с врагом погиб 22-летний воин Сергей Василевский из Сватовского района Луганской области. Он был контрактником, служил в рядах 53-й ОМБр.

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