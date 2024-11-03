Google на обновленных картах засветила размещение украинских военных систем

Американская публичная транснациональная корпорация Google осуществила очередное обновление карт Google Maps, в том числе Украины, что сработало в пользу страны-агрессора России. На изображениях территории "засветили" размещение украинских военных систем.

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Об этом в своем Telegram-канале 3 ноября написал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. По его словам, специалисты уже обратились к компании, но быстрой реакции не получили.

"Представьте ситуацию. Google выкладывает на картах обновленные снимки, на которых палит размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но ведь у них выходные. Не до этого", – отметил представитель ЦПД.

По его словам, россияне уже активно распространяют эти снимки в сети.

"Что не так с этим миром?" – риторически поинтересовался Коваленко.

Впоследствии руководитель ЦПД сообщил, что после публичной реакции в Google сообщили, что уже работают над исправлением ситуации со снимками.

"После публичной реакции связались представители Google, говорят, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения наших военных систем.

В дальнейшем также проговорим, как решать какие-либо проблемы оперативно", – добавил Коваленко.

Ранее сообщалось, что корпорация Google перестала регистрировать новые аккаунты на часть российских номеров телефонов. Ограничения связывают с новыми санкциями США, запрещающими IT-компаниям предоставлять услуги в РФ с 12 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский раскритиковал США за слив данных по запросам Украины по оружию. Соответствующий материал появился в NYT, где издание раскрыто детали конфиденциальной части Плана победы Украины.

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