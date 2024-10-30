'Это была конфиденциальная ситуация': Зеленский раскритиковал США за слив данных по запросам Украины по оружию

Недавно в издании NYT появился материал, где раскрыты детали конфиденциальной части Плана победы Украины. Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на утечку секретной информации о Tomahawk среди партнеров.

Видео дня

Об этой ситуации он рассказал в интервью журналистам ведущих СМИ Северной Европы. Глава государства отметил, что после поддержки Плана победы партнерами в СМИ начала появляться информация о стремлении Украины получить больше ракет, в том числе Tomahawk.

"Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, – они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и т.д.", – заявил он.

Президент отметил, что вопрос о Tomahawk был конфиденциальным и обсуждался исключительно между Украиной и Соединенными Штатами.

"Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", – добавил Зеленский.

Зеленский также отметил, что Украина ожидает от партнеров решительных шагов.

"Что мы или США будут делать, если 100 тысяч солдат КНДР будут на нашей территории? Много вопросов, много риторики, но мало решительных шагов от лидеров", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в секретной части Плана победы Украины, который президент Владимир Зеленский представил союзникам на Западе, предлагается "неядерный сдерживающий пакет". В его пределах Украина получила бы высокоточные дозвуковые ракеты Tomahawk, однако в американском правительстве считают такую просьбу "совершенно невыполнимой".

Также президент Владимир Зеленский отметил, что некоторые страны считают, что якобы разрешение Украине использовать западное дальнобойное оружие на территории России может спровоцировать эскалацию со стороны Москвы. Однако привлечение Россией к войне Северной Кореи уже является эскалацией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!