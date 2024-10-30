'Северокорейские солдаты – это эскалация': Зеленский ответил на опасения Запада по поводу ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что некоторые страны утверждают, что разрешение Украине использовать западное дальнобойное оружие на территории России может спровоцировать эскалацию со стороны Москвы. Однако вовлечение Россией в войну с Северной Кореи уже является эскалацией.

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Об этом он рассказал в интервью СМИ Северной Европы. Зеленский подчеркнул, что присутствие северокорейских военных на территории России представляет значительную угрозу и реакция мира на это пока недостаточна.

"Извините, но я думаю, что северокорейские солдаты – это эскалация. Не с нашей стороны, а со стороны России", – сказал президент на брифинге.

Три тысячи солдат вместе с генералами уже готовятся к боевым действиям. Всего ожидается прибытие около 12 000 военнослужащих из КНДР.

"Сегодня утром я провел разговор с президентом Южной Кореи. Я описал ему ситуацию, мы обменялись мнениями, и он тоже понимает, что военные КНДР уже в России", – сказал президент.

Зеленский считает, что США, НАТО, западные партнеры, Глобальный Юг и Китай пока не выразили достаточно решительную реакцию на присутствие северокорейского контингента в России.

"Я считаю это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны", – добавил Зеленский.

Он сравнил ситуацию с началом оккупации Крыма Россией в 2014 году, когда Запад также молчал, опасаясь эскалации.

"И у нас нет возможности их остановить, в том числе и северокорейских военных, пока они на территории России. Это значит, что мы можем защищать нашу землю только тогда, когда они разрушили наши земли, когда они уже на нашей земле, когда они ее оккупировали, когда они уже убили наших детей или пытаются это сделать", – сказал президент.

Напомним, что завершился четвертый саммит Украина – Северная Европа, он стал для нашего государства очень продуктивным. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция подтвердили готовность увеличивать поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, примерно три тысячи военнослужащих из Северной Кореи были доставлены с Дальнего Востока в Курскую область России. Их разместили в казармах примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области.

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