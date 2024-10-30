Около трех тысяч военных КНДР находятся в 50 км от границы с Украиной – FT

Приблизительно три тысячи военнослужащих из Северной Кореи были доставлены с Дальнего Востока в Курскую область России. Их разместили в казармах примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

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Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на чиновников украинской разведки. Согласно данным источников, военных КНДР тайно перевозили гражданскими грузовиками. Один из чиновников отметил, что лишь несколько сотен из этих трех тысяч были спецназом, тогда как остальные составляли регулярные войска.

Согласно информации южнокорейской разведки, первые военные из КНДР прибыли в Россию еще в начале октября, они принадлежат к элитному 11-му армейскому корпусу, известному как "Штурмовой корпус".

28 октября их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ждали дальнейших приказов от российского командования, сообщили источники.

Представители украинской разведки также выразили сомнение в качестве и боеспособности новоприбывших северокорейских военных, описывая большинство из них как неопытных пехотинцев низкого ранга.

"Они никогда раньше не покидали свою страну... Они никогда не воевали в реальном бою, и их опыт очень далек от реальности современной войны", – сказал высокопоставленный украинский разведчик.

Украинские официальные лица выразили мнение, что россияне могут использовать северокорейцев как "пушечное мясо".

"Вели ли они раньше окопную войну? Сомневаюсь", – сказал представитель украинской разведки на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что военные КНДР, которых отправили на войну в Украину, уже направлены "на линию фронта". Их возглавляет заместитель начальника генштаба армии Северной Кореи Ким Эн Бок.

Как сообщал OBOZ.UA, Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области.

Кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал отрицать этого, а воспользовался привычным приемом, в очередной раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

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