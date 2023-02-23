''Горда, что я в ВСУ'': американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, защищающая Украину, получила ранения на фронте. Фото и видео

Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, которая защищает Украину на фронте, получила ранения. Девушка лишилась части руки, а на ее лице навсегда останутся шрамы.

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Об этом она сообщила в своем Twitter. Примечательно, что американка с гордостью написала, что бой они выиграли.

Сара Эштон-Сирилло в своих социальных сетях сообщила о получении серьезных ранениях.

"Сегодня утром меня ударили. Мои травмы навсегда. Я потеряла часть руки и имею шрамы на лице. Но мы выиграли сражение. И вот мое сообщение сразу после этого", – написала девушка.

Также она прикрепила видео, где видно ее травмы.

Об этой американской журналистке также написали и в издании CBS.

"Сара Эштон-Сирилло – американка, ушедшая в украинскую армию после того, как освещала войну. Она присоединяется к CBS News из окопов, вскоре после того, как она попала под обломки снаряда и потеряла часть руки:"Мы хотели донести месседж, что Украина сильнее, чем когда-либо", – говориться в сообщении.

Девушка ответила репортерам, что она готова бороться за свободу украинского народа.

"Одна из причин, почему я решилась, состоит в том, что ничто никогда не было сильнее в борьбе за свободу, освобождение и демократию, чем то, что делает украинский народ", – сообщила она.

В настоящее время девушка уже пребывает в госпитале.

"Спасибо за слова. Меня кладут в больницу. Из соображений сохранности я не могу сказать, где. Сегодняшний день дал мне понять две истины: Я горжусь тем, что я ВСУ. Я еще больше горжусь теми, кто поддерживает Украину, когда мы двигаемся к полной победе. Слава Украине", – написала американка.

Важно отметить, что Сара Эштон-Сирилло — американская журналистка, которая поступила на военную службу в Вооруженные силы Украины во время российско-украинской войны, ранее работала военным корреспондентом в этом конфликте.

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