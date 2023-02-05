Город-крепость Бахмут стоит: фоторепортаж с передовой героической обороны

Несокрушимые украинские воины в Бахмуте продолжают сдерживать вражеское нашествие и отражают постоянные атаки российских войск. Оккупантам защитники Бахмута наносят ошеломительные потери.

Видео дня

Именно благодаря мужественным и героическим украинским защитникам вместо вожделенной "оккупации за три дня" всей Украины российские захватчики месяцами бьются о город-крепость Бахмут, оставляя на подступах к этому населенному пункту тысячи своих трупов. Репортаж из Бахмута опубликован на Facebook-странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которая вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины держит оборону в городе.

"Вашему вниманию - фоторепортаж из города-крепости Бахмут. Оккупанты заявляли, что захватят всю страну за 2-3 дня, но только этот город пытаются захватить с лета. Сейчас за Бахмут идут жесткие бои. Пожелаем удачи нашим мужественным воинам, которые ценой больших усилий, рискуя жизнью, держат позиции и наносят противнику большие потери", – отмечают в 93 бригаде.

На фото запечатлены будни украинских воинов в Бахмуте. Уставшие, однако преисполненные решимости защитить и этот город, и всю Украину, военные даже в сверхтяжелых условиях находят в себе силы улыбаться.

Напомним, ранее стало известно, что украинские воины под Бахмутом ликвидировали 9 зеков-"вагнеровцев" из Череповца. Противозаконно освобожденных из российских тюрем мошенников, воров и торговцев наркотиками уже лепят "героев". "Героизация" оккупантов-зеков происходит на уровне городских властей Череповца, где осужденных за тяжкие преступления захватчиков цинично именуют "отважными бойцами, которые до последних минут сражались за родину".

Сейчас за Бахмут продолжают идти ожесточенные бои. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, сдавать город никто не собирается: украинские воины будут защищать его столько, сколько это возможно.

Несокрушимость украинцев, защищающих Бахмут, поразила даже путинского олигарха Евгения Пригожина, чьих наемников из ЧВК "Вагнера" украинские воины уничтожают в огромных количествах. Так, Пригожин пожаловался на жестокие бои "до конца" за каждую улицу в городе и на то, что ВСУ не отступают под вражеским напором.

Впрочем, у этого упорства есть вполне рациональное объяснение. Как отмечал один из защитников города, нацгвардеец с позывным "Велесом", в Бахмуте он воюет за свою семью - и именно это дает ему силы. Он, как и все остальные защитники Украины, находится на своей земле - и защищает ее от вторжения варваров с востока.