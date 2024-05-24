'Город просто исчезает на глазах': оккупанты уничтожили памятник Нестору Махно в Гуляйполе. Фото

Оккупанты очередным обстрелом уничтожили памятник Нестору Махно в прифронтовом Гуляйполе на Запорожье. Под российскими ударами город просто исчезает на глазах.

Об этом 23 мая рассказал народный депутат и военнослужащий Вооруженных сил Украины, подполковник Сергей Рудык. В своем Facebook он опубликовал фото разрушенного памятника Махно.

"Россияне уничтожили памятник Нестору Махно в Гуляйполе. Во время очередного обстрела города "батьку" просто оторвало голову снарядом. Печальное зрелище, посмотрите сами – памятник до (18 мая) и после", – говорится в сообщении.

Сергей Рудык добавил, что оккупанты уничтожают Гуляйполе интенсивными обстрелами.

"Несмотря на все, монументы и статуи – это второстепенное, отстроим. Но город просто исчезает на глазах. Обстреливают почти каждый день – КАБами, "Шахедами" и всевозможной нечистью. На окраинах – бои, до "передка" – всего 2600 метров", – рассказал защитник.

Он отметил, что после 22 февраля в Гуляйполе были убиты и ранены более 150 мирных жителей. Сейчас в населенном пункте остаются более тысячи жителей, "у большинства которых перспектива только одна – безысходность".

"Одним словом – полные стандарты "русского мира", во всей красе. После войны многие наши прифронтовые города превратятся в реальное "дикое поле" и их придется отстраивать фактически с нуля", – отметил Сергей Рудык.

Напомним, Гуляйполе находится под сокрушительными обстрелами врага с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Город известен тем, что в 1917-1920 годах здесь был эпицентр партизанского украинского движения и столица "свободной власти" района, где правил анархист-революционер Нестор Махно.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты на Запорожье снова массово похищают людей. По его словам, это одна из главных проблем в регионе.

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