'Ситуация обострилась': оккупанты похищают местных жителей в Запорожье, – Федоров

Российские военные преступники на временно оккупированной территории Запорожья снова начали массово похищать людей. Это одна из самых приоритетных проблем в регионе.

Об этом рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телеканала "Мы – Украина". По его словам, оккупанты обходят квартиры местных жителей.

"Мы видим, что в последние дни очень обострилась ситуация, когда враг начал снова массово забирать наших людей в плен. Я могу сказать, что это сейчас проблема точно самая приоритетная", – рассказал чиновник.

Также в регионе продолжается гуманитарный кризис – у жителей захваченных территорий нет возможности купить продукты из-за нехватки денег.

Напомним, жители временно оккупированных территорий Донбасса жалуются на испорченные продукты и лекарства с нулевой эффективностью, которыми завалены полки супермаркетов и аптек. Люди говорят, что на оккупированную территорию россияне везут много продукции с истекающим сроком годности и отвратительного качества.

Как сообщал OBOZ.UA:

– "Новая газета Европа" по результатам расследования сообщила, что на временно оккупированных территориях Украины массово забирают недвижимость граждан, погибших, уехавших или даже критиковавших оккупационные власти или Россию. Национализировать планируют более 13 тысяч квартир, частных домов, коммерческих помещений и недостроенных зданий.

– Между тем, оккупированный Мариуполь Россия массово заселяет гражданами РФ, а также мигрантами из Центральной Азии. Однако большая часть города до сих пор пуста, поэтому захватчики активно готовят квартиры украинцев к заселению россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!