Город-руина: в сети показали последствия разрушений армией РФ в Бахмуте. Видео

Украинцев поразили новые ужасные кадры из разрушенного оккупантами Бахмута – некогда цветущего города на Донбассе. На видео, снятом с высоты птичьего полета, видны покрытые снегом опустевшие дома-призраки.

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Датой съемки ролика, который разлетелся по сети, указано 13 января 2024 года. Судя по нему, "русский мир" превратил Бахмут в мертвый город-руину.

До прихода "освободителей" там проживало почти 80 тысяч человек.

Теперь, как видно на видео, в "городе-крепости" не осталось ни одного уцелевшего дома.

Напомним, ожесточенные бои за Бахмут начались в августе 2022 года. Битву за Бахмут называют самым кровопролитным сражением с начала масштабного вторжения РФ в Украину и самым кровавым сражением пехоты со времен Второй мировой.

В конце мая 2023 года оккупанты захватили Бахмут, однако бои в окрестностях города продолжились. К началу 2023 года город, по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, был разрушен более чем на 60%, а к маю – практически полностью.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 января пресс-офицер 26-й ОАБр Олег Калашников рассказал, что численность оккупантов на Бахмутском направлении составляет около 80 тысяч человек.

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