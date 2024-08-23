Город уничтожен, но войска РФ продолжают стрелять: в ВСУ показали, как выглядит Часов Яр. Фото

Российские оккупационные войска продолжают стирать с лица земли город Часов Яр, на окраинах которого продолжаются бои. Город уже полностью уничтожен врагом, однако захватчики ежедневно его обстреливают из всего возможного ооружения.

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Об этом сообщили украинские военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook в четверг, 22 августа. В пресс-службе бригады показали, как выглядит уничтоженный россиянами населенный пункт.

"Часов Яр. Уничтоженный россиянами город. Воины 24 ОМБр имени короля Даниила вместе с побратимами из других подразделений Сил обороны продолжают сдерживать нашествие превосходящих сил противника на Часов Яр", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что российские оккупанты беспощадно обстреливают город артиллерией, минометами, наносят удары авиацией и дронами.

"Наши бойцы массово уничтожают вражескую пехоту и технику, не пуская оккупантов на линии канала Северский Донец – Донбасс. Битва продолжается", – добавили в бригаде.

Накануне представитель пресс-службы 24-й ОМБр Андрей Полухин сказал, что врагу не дают возможности зайти в восточные районы Часова Яра, в том числе в Жовтневый.

"На данный момент информации о том, что противник заходил в такие микрорайоны, нет, наши ребята не дают подступиться к позициям, и все их штурмы проваливаются", – сказал он.

Полухин подтвердил, что россияне пытаются совершать более широкие наступательные операции с севера.

"Такая информация есть, задача противника сейчас – пересечь канал, для этого ему нужно захватить переправы, их там немного, и одна действительно находится в северной стороне, и поэтому, конечно, там штурмы более интенсивные. Но также есть такая же переправа и в самом городе, и даже немного южнее по каналу. Противник пытается то там, то там захватить эти переправы, чтобы можно было переправлять технику, но, опять же благодаря нашим Силам обороны, этого не происходит", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW ранее отметили, что украинские войска вернули часть утраченных позиций вблизи города Часов Яр в Донецкой области. Они продвинулись через канал Северский Донец – Донбасс к территории заказника "Ступки Голубовского 2".

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