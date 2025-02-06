Горячая фаза войны действительно может закончиться через 100 дней, но Украина должна наращивать военную мощь. Интервью с полковником Вооруженных сил Грузии Кахой Басилией

Каха Басилия, полковник Вооруженных сил Грузии, воевал с россиянами в Абхазии, Чечне и Грузии. С первых дней полномасштабного вторжения плечом к плечу с украинскими защитниками уничтожает оккупантов. В настоящее время Каха занимает должность начальника штаба спецподразделения "Тбилиси" 31-й бригады ВСУ и руководит учебным центром Национальной академии безопасности Украины.

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Каха Басилия рассказал OBOZ.UA, как оказался в Украине накануне вторжения россиян, почему считает это судьбой и почему Украине крайне необходимо переходить на стандарты НАТО.

– Каха, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как давно вы в Украине и чем тут занимаетесь?

– Так получилось, что я покинул Грузию 27 января 2022 года. Как вы знаете, у нас правительство пророссийское, они создают проблемы всем, кто против России. Преследуют, сажают в тюрьмы, выгоняют из страны. Мне повезло – меня выгнали, и я решил поехать в США. У меня был билет на 28 февраля 2022 года, а 7 февраля я приехал в Украину – сначала в Харьков, потом в Киев, думал отдохнуть и улететь в Нью-Йорк.

Но получилось как получилось. Началась война, и я понял, что это судьба, потому что это уже не первая война для меня. Я окончил Львовский государственный университет, после этого служил в Советской армии два года, потом долгое время в грузинской армии, был советником министра обороны Грузии. И вот с начала войны я тут, в Украине.

– Вы сразу присоединились к ЗСУ или Иностранному легиону? Чем занимались?

– Сначала я пошел к моим друзьям, это грузинский легион. Мы создали группу, присоединились к гражданской обороне – ТрО. Принимали участие в обороне Киева, Ирпеня, Бучи. После этого, уже с мая, мы поняли, что большой спрос на обучение. Было очень много желающих гражданских, которые хотели обучаться военному делу. Я со своими инструкторами, моими друзьями, иностранцами, это были ребята из Америки, англичане, евреи и так далее, сформировали такую группу и начали обучать гражданских и не только. К нам приходили из ТрО, полицейские, ребята из разных подразделений, и мы практически в течение 6 месяцев подготовили более 15 тысяч желающих. Обучали тактике, тактической медицине, военной тактике, рукопашному бою, то есть всему, в чем нуждается воин, который хочет защищать свою страну. А уже после я присоединился к ЗСУ, подписал контракт и до сих пор служу на контракте в разных подразделениях.

Сейчас я начальник штаба батальона "Тбилиси" 31-й бригаде ЗСУ. Защищаем Украину, освобождаем от врага, и все мы, грузины, которые находятся тут, понимаем одно: судьба нашей страны, нашей Грузии, зависит от этой войны. Потому что, не дай бог, даже теоретически такого не допускаю, Россия тут выиграет, она не остановится только на Украине, это будет Грузия, Армения, Азербайджан, Балтия, это будет восстановление Советского Союза, восстановление той системы, от который мы постепенно отходим. И обратно, конечно же, не хотелось бы возвращаться.

– Вы сказали, что у вас был опыт ведения боевых действий. Сталкивались ли с россиянами как с врагом?

– Да, конечно. Это 92-93-й год, Абхазия. Тогда эта война практически никому была не интересна, потому что мир тогда еще не понимал, это сейчас мир уже понимает, что такое Россия, что это российский фашизм, а по мне, так хуже, чем фашизм. И вот тогда, я помню, на помощь Грузии пришли только ребята с Украины, их было где-то 300 человек. Эти ребята с нами вместе воевали. И конечно, была правительственная помощь – вертолеты, корабли и так далее. В те тяжелые для Грузии дни помогала только Украина. Маленькая Грузия – 3,5 миллиона человек, как население Киева, в течение года как-то смогла защищаться от Российской империи. Но нам не удалось, мы потеряли 20% нашей территории. Вот это был первый мой опыт.

Потом была первая война в Чечне. Там у меня очень много друзей, и я им также помогал в качестве инструктора. Там же я второй раз столкнулся с россиянами. И 2008 год, когда была уже прямая агрессия России на территории Грузии. За эту маленькую, пятидневную войну мир не понял, что Россия действительно страшная империя зла. Наш президент Саакашвили тогда предупреждал: "Если не помочь Грузии сейчас, Россия на этом не остановится". В 2014 году Россия оккупировала Крым, и мир тогда тоже не понял, что к россиянам надо более серьезно относиться, что это и вправду империя зла.

Мир не оказал должной поддержки ни Грузии, ни Украине, и мы получили 22-й год и последующие ужасные три года, которые войдут в историю. И я думаю, надеюсь, что в этом году этот ужас закончится.

– Как наш враг изменился с 90-х? Стал более агрессивным и беспринципным?

– Многие эксперты, даже некоторые военные эксперты смеются над Россией. Но российская армия опасная, у них не меняется метод ведения войны, по-моему, со времен Второй мировой войны. Кроме того, что российская армия опасная, она умная и набралась опыта. В 2008 году у них было много ошибок, они учли эти ошибки. У них тогда, кроме прочего, были проблемы с техникой. Они очень серьезно этим занимались, и уже через 10 лет это была мощная, хорошо подготовленная армия. И то, что россияне сейчас не могут более агрессивно и быстро передвигаться и оккупировать, – это заслуга ЗСУ, украинской армии, украинского народа. Это героизм украинского народа, что россияне не могут оккупировать территории так, как они хотели.

Многие мои друзья из США, Израиля говорили, что по всем расчетам – а у них действительно были расчеты – за 3 дня они должны были взять Киев, и это, в принципе, было реально. Но они не учли одного – героизма украинского народа, и мы получили то, что получили. А враг у нас опасный, он хорошо подготовлен, хорошо вооружен, и это проблема не только наших народов – как украинского, так и грузинского, это проблема европейских стран. Хотя, к сожалению, многие политики еще не до конца осознали угрозу, которая исходит со стороны России. Но я думаю, что они скоро поймут.

– Чем сейчас занимается батальон "Тбилиси"?

– Перед нами поставленны определенные задачи, и мы их эффективно выполняем, наш комбат доволен. Это штурмовики, в основном бригада штурмовиков, это зачистка, это дивизионные работы – то есть те задачи, которые должно выполнять спецподразделение.

У нас ребята с опытом, большим опытом, есть те, кто прошел несколько миссий в Афганистане, у кого-то был опыт грузинско-российской войны, это сержанты, которые прошли учебу в Германии, в Америке. Это хорошо подготовленные ребята, они показывают не только хороший результат, но и дают мотивацию тем молодым ребятам в ЗСУ, которые приходят. Они видят хорошо подготовленных, опытных иностранцев и понимают, что вот ребята приехали из другой страны и так воюют, их не надо упрашивать идти на штурм, на спецзадания, и для них это мотивация и пример. Когда идет группа молодых ребят, украинцев, они всегда просят, чтобы с ними был хотя бы один грузин. Мы так даем им не только мотивацию, но и передаем опыт. Они вместе с ними растут, мы тоже чему-то учимся. У нас еще впереди много совместных событий, нам надо еще освобождать эти территории, освобождать грузинские территории, и на наш век еще хватит.

– Что такое зачистка, как это выглядит?

– Когда работает артиллерия, работают дроны, после этого надо, чтобы группа вошла и собрала нужную документацию. Если кто-то еще из врагов остался трехсотый, взять его в плен. Если кто-то из вражеских солдат спрятался, его тоже нужно найти и взять в плен. Это считается зачисткой. Нам дается какое-то время, час-два, наши ребята заходят малыми группами, осматривают, есть ли нужная информация и в каком состоянии враг находится. Это опасно – враг знает, что придет группа зачистки, россияне могут прятаться. Для такой работы надо иметь хороший опыт и опытных бойцов.

Ну а штурм – это штурм. Работа интересная для военных, поэтому многие иностранцы приезжают – такой войны они еще не видели. Это другая, специфическая, интересная война для экспертов войны и историков. Многие иностранцы приезжают, изучают, принимают участие, делают записи. Пройдет время – об этой войне будут писать, снимать фильмы про героизм наших ребят, которые воюют. Так что это интересный период.

– А что вы можете сказать про украинскую армию как полковник армии Грузии, как инструктор и как побратим бойцов ЗСУ?

– Кроме хорошего, ничего не могу сказать. Конечно, есть проблемы. Основная проблема – что мы поздно начали. В Грузии в 2003 году, когда к власти пришел Саакашвили, мы сразу начали менять советскую систему на систему образца НАТО.

Все наши офицеры знают английский или немецкий, обучаются или в Германии, или в Турции, или в Америке. С 2003 года, понимаете, сколько вы потеряли? Вы это начали после 2014-2015 года, и у вас есть еще офицеры, старшие офицеры, у которых еще советское образование. Это проблема.

Потому что война – это современные технологии, они развиваются, усовершенствуются. И офицеры должны быть постоянно в курсе того, что происходит. Если офицер не знает немецкого или английского, если у него нет натовского образования, которое он получил не в России, в каком-то рязанском училище, – это проблема. И такая проблема уже сказывается, сержантский состав должен обучаться. Это можно постепенно исправить, но необходимо время. Очень важно подготовить средний офицерский состав, все строится на сержантах. Потому что сержанты – это те ребята, которые находятся с солдатами, вместе с ними живут и развиваются. Поэтому их нужно готовить на высоком уровне. Это современная армия, надо строить современную армию.

Война идет, но все равно нужно перестраиваться, развиваться. И больше технологий, и больше западных экспертов надо подключать, советниками их приглашать. И тогда, конечно, это будет плюс, потому что Россия не развивается в этом плане. Они в себе закрыты, варятся еще с теми старыми методами. То, что там Буденный писал, Ворошилов...

Нужны современные технологии, которые сейчас есть в Америке, Германии, Израиле, тогда это будет качество. Потому что мы не можем количеством выиграть. Россия – большая бестолковая страна, мы должны выиграть качеством. А качество – это и есть ум.

Тогда у нашего врага не будет шансов.

Так сложилось, мы будем как Израиль и Палестина, Россия от нас никуда не сбежит. У нас такой сосед, факт, мы от этого не уйдем. Поэтому нужно менять все – идеологию, систему образования, философию спорта, развитие спорта. Тогда Украина сможет выйти на уровень европейской страны. И тогда у Украины не будет проблем с такими соседями, как Россия.

– Какие варианты для завершения войны вы видите сейчас?

– Вы же понимаете, войну начинают и заканчивают политики за столом переговоров.

Наше дело – воевать, а дело политиков – решать политические вопросы. Горячая фаза войны может через 100 дней, как говорит президент Трамп, закончиться.

Но я вновь повторяю: Украине необходимо время, и его нельзя упустить. Если Украина использует это время и будет развиваться в правильном направлении, не повторится горячая война. К сильному человеку никто не будет приставать. Когда твой сосед-хулиган видит, что ты слабый, то у тебя будут с ним проблемы постоянно. Поэтому, если Украина будет сильной экономически, с технологиями, своим народом, никакой такой сосед, как Россия, никогда не позволит себе цепляться.

Почему Россия не пристает к Китаю или к Израилю (там восемь миллионов населения)? И не посмеет на Израиль не так посмотреть. Качество. Сейчас главное – качество.

Вот у вас будет время, через сто дней, я надеюсь, горячая фаза закончится, надо перестраиваться, сверху нужно все менять. И тогда, конечно, не будет больше повторения этого ужаса. Как говориться, если хочешь мира, готовься к войне. Постоянно надо готовиться к войне, постоянно. Люди должны быть готовыми. Вот тогда действительно не будет войны. Вот я так думаю.

– Ваша семья была готова к тому, что вы будете воевать в Украине с 22-го года?

– У меня мама, сестра, племянники в Тбилиси. Конечно, они меня отпустили, я должен был поехать в Америку. И, конечно же, они не ожидали, но, зная мой характер, они не удивились, что я остался в Украине.

Но я остался. Я правда счастлив, потому что нашел тут свою судьбу. Я тут женился, у меня супруга украинка. И у меня сейчас мотивация больше, у меня семья, дочка будет, также грузинка. И я обязан просто защищать свою семью.

Так что я оказался в нужном месте, в нужное время, и я благодарен судьбе за это.