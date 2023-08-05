Горячее лето 2023: бойцы легиона 'Свобода России' уничтожили состав с минами в оккупированном Зайцевом. Видео

Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили состав с минами армии России в оккупированном Зайцевом Донецкой области. Потери войскам РФ нанесли с помощью БПЛА.

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Об этом воины сообщили в Telegram. Они отметили, что за эффективностью их работ можно почти в режиме реального времени можно (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня около 11:00 пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили склад БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево", – говорится в сообщении.

Воины добавили, что из аудиоперехватов узнали, что оккупационные формирования пытались хранить там мины 82мм и 120мм, 30 мм снаряды и противотанковые мины ТМ-62.

"Системно, последовательно и эффективно. Работает Легион "Свобода России", – добавили бойцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 5 августа, в Тульской и Калужской областях РФ раздались взрывы. В Минобороны Украины прокомментировали случившееся.

Ранее в российской республике Удмуртия произошел взрыв с задымлением на территории Воткинского завода. На этом предприятии производится военная техника, в частности, ракеты "Искандер".