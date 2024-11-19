Горячее всего на двух направлениях: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Российская террористическая армия продолжает атаковать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войска. В течение суток 18 ноября на фронте было зафиксировано 143 боевых столкновения.

Видео дня

Наибольшая концентрация атак сохраняется на Кураховском и Покровском направлениях, где за сутки в общей сложности было зафиксировано почти 70 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 19 ноября.

В течение суток российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара и 77 авиационных ударов, сбросив 123 управляемых авиабомбы. Кроме этого, враг произвел более 4900 обстрелов, из них 152 – из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Старица, Казачья Лопань, Охримовка, Закотное, Озерное, Николаевка, Семеновка, Майское, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Дружба, Славянск, Александро-Калиново, Сухая Балка, Лысовка, Романовка, Дачное, Янтарное, Александрополь, Сухие Ялы, Великая Новоселка, Темировка, Зеленое Поле, Новоандреевка, Белогорье и Ольговка.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили пункт управления БпЛА, артиллерийскую систему, два склада материально-технических средств, станцию ​​РЭБ "Житель" и два других важных объекта врага.

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 9 атак за сутки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз неподалеку от Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Проминь, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 30 атак возле Берестков, Солнцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Катериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 14 штурмовых действий недалеко от Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

На Приднепровском направлении произошло восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

На Северском, Краматорском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 27 авиаударов, сбросив при этом 37 авиабомб. Украинские защитники отбили 22 штурмовых действия захватчиков.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1610 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 38 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 120 автомобилей и 17 единиц специальной техники врага.

Напомним, оккупационные войска вечером в понедельник, 18 ноября, атаковали "Шахедами" Глухов в Сумской области, в городе прогремели взрывы. Путинские террористы попали дронами в многоэтажку. Вследствие теракта 7 человек погибли, еще как минимум 12 людей были ранены.

Ранее сообщалось, что оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 17 ноября, баллистикой ударили по многоэтажке в Сумах. Жилой дом получил значительные повреждения, там погибли 11 человек, среди которых девятилетний мальчик и 14-летняя девочка.

Как сообщал OBOZ.UA, террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. В городе повреждены жилые дома, известно о десяти погибших, среди которых медики, полицейские и мирные жители. Еще 55 человек получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!