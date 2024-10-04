Горячее всего на трех направлениях: в Генштабе доложили о ситуации на 'нуле'

С начала суток по состоянию на 16:00 пятницы, 4 октября, на фронте в Украине произошло 79 боевых столкновений. Горячее всего в настоящее время на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ведомстве сообщили, что украинские воины сдерживают наступление противника и принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь территории Украины.

Вражеские обстрелы

Враг продолжает разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами, заявили в Генштабе.

В частности, сегодня оккупанты наносили авиаудары и вели артиллерийские обстрелы по приграничной Сумщине. Сейчас известно о 13 авиаударах с применением 23 КАБов. Под огонь попали районы населенных пунктов Степное, Ободы, Белокопытово, Ястребиное, Павловка, Бондаревщина, Мирлоги и Катериновка.

Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты Угроиды, Сосновка, Обода, Шалыгино, Луговка, Павловка, Великая Писаревка, Фотовыж и Степановка.

По территории Курщины войска РФ нанесли десять авиаударов, сбросив 20 КАБов.

Ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении с начала суток произошло три боестолкновения вблизи Старицы и Волчанска, два из которых на 16:00 еще продолжаются. При этом оккупанты сбросили две авиабомбы в районе Волчанска.

На Купянском направлении войска агрессора 11 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой, бои продолжаются. Авиаудару подверглась Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, на 16:00 продолжается два. Враг нанес авиаударов КАБами в районах населенных пунктов Изюмское, Заречное, Озерное и Лиман, применив 20 авиабомб.

На Северском направлении враг не оставляет попыток прорвать оборону наших войск, однако получает достойный отпор от украинских воинов. Так, вблизи Верхнекаменского оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения. Нанесли удары авиацией по Закотному, Переездному и Резниковке.

На Краматорском направлении с начала суток войска РФ шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Ступочек и Андреевки. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часову Яру и сбросил КАБ на Юрковку.

На Торецком направлении враг при поддержке бомбардировочной авиации атаковал восемь раз. На 16:00 длится семь боестолкновений вблизи Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении в районах Николаевки, Селидового и Лисовки по состоянию на 16:00 шли ожесточенные бои, враг совершил семь штурмов. Бои продолжаются в четырех локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Покровска и Селидово, применив КАБы.

Сложная ситуация на Кураховском направлении, где враг атаковал 16 раз с начала суток. Пытался продвинуться вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки. Шесть боестолкновений по состоянию на 16:00 продолжаются.

На Ореховском направлении в районе Работино, Малых Щербаков и Каменского оккупанты четыре раза пытались продвинуться, но получили жесткий отпор, по состоянию на 16:00 продолжается бой вблизи Каменского, заявили в Генштабе.

"Поддерживайте Силы обороны! Борьба продолжается! Слава Украине!" – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины ночью поразили топливную базу оккупантов в Воронежской области. В частности, подтверждено попадание по меньшей мере в один из резервуаров.