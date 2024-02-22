Госдеп США: Украина должна выиграть войну, а не просто защититься от российской агрессии

Соединенные Штаты желают, чтобы Украина выиграла войну, а не просто оградила себя от российской агрессии. Ведь победа Украины в войне со страной-агрессором Россией отвечает интересам национальной безопасности Америки.

Об этом заявила первый заместитель помощника госсекретаря США посол Юри Ким. Она подтвердила позицию официального Вашингтона на брифинге в четверг, 22 февраля.

"Что касается Соединенных Штатов, цель состоит в том, чтобы дать Украине возможность выиграть войну", - подчеркнула представитель Госдепа.

Юри Ким подчеркнула, что эту войну начала не Украина, а ее навязала Россия мирному суверенному государству. Поэтому победа Украины отвечает интересам национальной безопасности Америки, направленным на защиту правил и принципов мира, установленных после Второй мировой войны.

Учитывая это, американская дипломатка убеждена в том, что Конгресс США "примет мудрое решение" о продолжении масштабной помощи Украине.

В этом контексте Юри Ким положительно оценила решение Евросоюза по принятию Украинского фонда в многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы в размере 50 млрд евро.

Напомним, что в Администрации президента США Джо Байдена заверили, что и дальше будут работать с Конгрессом, чтобы как можно скорее принять пакет помощи для Украины.

В Белом доме назвали ситуацию в Украине без помощи США "критической". Потому президент США Джо Байден хочет встретиться со спикером Майком Джонсоном, чтобы убедить законодателей в срочной необходимости немедленно принять эту помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне пообещали, что смогут обеспечить отправку новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как только Конгресс США примет соответствующий законопроект. На это оборонному ведомству уйдет всего несколько дней.

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