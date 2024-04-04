Минстратегпром заявил, что в государстве производится по сто тысяч fpv дронов в месяц. Учета частных производств не существует, вероятно, речь идет о той же программе миллиона дронов от государства. Раз государство отчитывается, значит, это государство к этому производству причастно. Это означает, что каждая рота ударных беспилотников на фронте, применяемом fpv, должна каждый месяц получать от государства как минимум 700-800 дронов. То есть с начала года каждый Рубпак должен был получить более 2000 fpv дронов от государства по минимальным подсчетам.

Далее текст на языке оригинала.

Звертаюсь до представників підрозділів – а скільки насправді fpv-дронів отримують війська від держави і чи відповідає ця кількість заявам державних керівників?

Давайте покажемо владі, як виконується обіцяна ним програма постачання мільйону дронів у війська у реальності?