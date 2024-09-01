"Государство-террорист должно почувствовать, что такое война": Зеленский рассказал об атаках дронов по России и лживой риторике Кремля

Государство-террорист Россия должна почувствовать, что такое война. Украина работает, чтобы больше военных и критических объектов противника, его логистики и ВПК оказались в зоне доступа для нашего оружия.

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Об этом заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский в обращении к гражданам вечером 1 сентября. Видео распространил YouTube-канал Офиса президента.

Как указал Зеленский, сейчас эту задачу выполняют наши дроны. Он поблагодарил всех в Украине, кто разрабатывает и производит БПЛА, а также всех, кто трудится над нашей ракетной программой. "И всей внешнеполитической команде нашего государства, убеждающей партнеров, что дальнобойность является ключом к завершению этой войны", – подчеркнул президент.

"Своими дронами и ракетами мы способны выполнить часть задач. Но реальный мир, реальное завершение этой войны – это комплексная задача. И чтобы принудить Россию к миру, чтобы от лживой риторики о переговорах они перешли к шагам, чтобы завершить войну, чтобы очистить нашу землю от оккупации и оккупантов – нужны и действенные инструменты", – подчеркнул он.

Глава государства напомнил об очередном преступном ударе РФ по Харькову. По состоянию на 21:00 было известно о почти 50 потерпевших. Россияне обстреляли обычные гражданские объекты.

Каждая такая вражеская атака говорит о правильность нашей операции в Курской области РФ, отметил президент. "Мы должны выдавливать войну "домой" – откуда ее принесли в Украину. И не только в приграничные районы России. Государство-террорист должно ощутить, что такое война", – сказал он.

Решение касательно дальнобойных ударов ВСУ по врагу зависит от президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и других.

"Я благодарю всех, кто убеждает мир быть сильным и в конце концов победить российский террор", – отметил Зеленский.

1 сентября он подписал несколько новых санкционных решений СНБО. Это ограничения против коллаборантов, а также против почти 150 субъектов, которые обеспечивают работу авиационной структуры РФ.

Также в этот день доклад о фронте озвучил главком Александр Сырский – прежде всего о Покровском направлении. "О наших действиях, чтобы сдержать российские удары там и чтобы уничтожить больше сил оккупанта. А также был отчет и относительно операции в Курской области – каждый день обеспечивает нам пополнение "обменного фонда". Я благодарю каждое наше подразделение за это!" – сказал президент.

В конце обращения он поблагодарил спасателей, работающих на Харьковщине, – весь коллектив ГСЧС Украины в Харьковской области.

"И особенно – Юрий Серый, Эдуард Соколов, Сергей Белоус, Александр Челак, Владимир Михайличенко. И также сегодня отмечу Никиту Иванюка – капитана полиции, который работает на Харьковщине, и Олега Шеремета – фельдшера "экстренки", проявивших себя в помощи нашим людям. Спасибо вам и всем вашим коллегам! Спасибо каждому, кто с Украиной!" – закончил видеообращение лидер государства.

Как сообщал OBOZ.UA, только в августе текущего года из-за обстрелов и ударов российских оккупантов в Украине пострадали 57 детей. Еще двое – погибли.

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