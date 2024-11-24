Готова ли Европа противостоять 'измору' Путина: Залужный объяснил нюансы

Войска РФ в войне против Украины проводят описанную в российских учебниках так называемую тактику "измора", "осады", которая приводит к уничтожению, прежде всего, экономического и морального положения. Противостоять такой стратегии агрессора не готова Европа, которая не хочет покидать свою "теплую среду".

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Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. В интервью СМИ он указал на нюансы тактики российского диктатора Путина, его угрозы европейским странам.

"Мы сейчас видим на поле боя, что нет глубоких прорывов врага, а есть постепенное выдавливание нас из позиции. Это дается россиянам очень и очень большими потерями. Происходит нанесение ударов и по нашей экономике, и по гражданским объектам. Это также и информационная кампания, направленная на уничтожение мобилизации. Сюда и когнитивные действия, направленные на то, чтобы изменить отношение украинцев к войне", – рассказал экс-военачальник украинской армии.

Как следствие, говорит он, в рядах Сил обороны "есть проблемы с личным составом", который находится на передовой. По его мнению, это приводит к тому, что Украина постепенно теряет позиции.

В то же время он убежден, что оккупанты на сегодня не готовы делать глубокие вбросы для того, чтобы расширять свой фронт, ведь потребует огромных ресурсов, которых у агрессора уже тоже нет.

"Поэтому именно ведение комбинированных действий, направленных на "измор", приводит и к тому, что мы видим на поле боя, и к тому, что происходит с мобилизацией, в отношении граждан к ведению войны. Это комплексное мероприятие, которое вписывается в стратегию "измора" абсолютно. Мы можем увидеть, что почти все элементы этой стратегии выполняются", – считает Залужный.

По его словам, противостоять таким действиям россиян коллективный Запад не готов. Он считает, что в мире нет такого соперника, у которого хватит ресурсов для ведения широкомасштабных военных действий с РФ на длительный период.

"Я даже сомневаюсь в том, что Китай сейчас готов вести широкомасштабные действия. Если говорить о кратковременных, то, скорее всего, европейские страны готовы. Но суть вопроса была в том, готовы ли они к войне "измора", – высказался экс-главком ВСУ.

Он посчитал, что в октябре Украина "получила" по своим энергетическим и гражданским объектам около 1643 "Шахеда" и до 200 ракет. В ноябре количество российских дронов и ракет, летевших по гражданским объектам в Украине, уже будет доходить до трех тысяч, а месяц еще не завершился.

"Следовательно, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорого. Даже по этому показателю я считаю, что ни Великобритания, ни страны Европы не будут готовы. Несмотря на то, что там достаточно самолетов F-16, у которых отличные возможности по противовоздушной обороне, но за два-три месяца можно полностью разрядить систему ПВО", – проанализировал посол.

Также он назвал цифры об управляемых авиационных бомбах, которые российские войска применили на фронте. В частности, в октябре и сентябре по передовой линии оккупанты сбросили примерно 4,5 тыс. КАБов (вес боевой части одной бомбы 500 кг, для сравнения: вес боевой части "Искандера" – 480 кг).

"Есть ли сегодня в европейской стране или в той же Британии хотя бы 5000 ракет к системам Patriot, чтобы сбить управляемые авиабомбы? Я сомневаюсь. Ведь они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь слишком много, потому что производить их проблемно. Поэтому по этой военной составляющей можно сказать, что, вероятно, они не готовы", – отметил Залужный.

Он добавил, что военные действия в стратегии "измора" важны, но, вероятнее всего, не главные. Есть еще несколько важных направлений, где работает Кремль: прежде всего, это информационно-психологические операции; когнитивная сфера, влияние которой очень сильно ощущается.

"Европа находится в теплой среде и не хочет ее сейчас покидать. Поэтому, по моему личному мнению, если они готовы к такой войне в условиях "измора", то, пожалуй, с очень большими ограничениями", – подытожил посол Украины в Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Валерий Залужный встревожил заявлением о том, что Третья мировая война началась в Украине в 2024 году. Он подчеркнул, что Россию в ее полномасштабной агрессии поддерживают Северная Корея, Иран и Китай.

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