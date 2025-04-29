Готовил доклады для Путина о ситуации в Украине: стало известно, чем занимался ликвидированный в Подмосковье генерал Москалик

Ликвидированный в Подмосковье генерал ГШ ВС РФ Ярослав Москалик занимал одну из ключевых должностей в военном руководстве России. В частности, он руководил в Генштабе сменой группы боевого управления, ведущей мониторинг в зоне боевых действий.

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Кроме того, после начала российской агрессии в 2014 году Москалик входил в состав делегации минобороны РФ в рабочей группе по вопросам безопасности так называемой "минской контактной группы". Об этом пишут российские пропагандистские СМИ со ссылкой на некролог от минобороны РФ.

Москалик занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления генштаба РФ с 2021 года, имел звание генерал-лейтенанта. Ликвидированный генерал принимал участие в переговорном процессе в "нормандксом формате" в Берлине и Париже. Также военный преступник готовил материалы для российского диктатора Владимира Путина о ситуации в Украине.

Примечательно, что кроме агрессии против Украины ликвидированный генерал был причастен к военным операциям РФ в других странах. В частности, в 2015 году Москали участвовал в планировании "военной операции" в Сирии. В 2002–2005 годах он "выполнял задачи в ходе контртеррористической операции" на Северном Кавказе.

Напомним, в Балашихе Московской области утром 25 апреля взорвался автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. Авто полностью сгорело, одной из версий взрыва стало дистанционное приведение в действие заложенного в него взрывного устройства.

Позже в сети появились сообщения о ликвидации на территории РФ еще одного военного преступника, причастного к агрессивной войне России против Украины. Речь идет о руководителе конструкторского бюро Брянского электромеханического завода Евгении Рытикове.