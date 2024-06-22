'Готовимся к развитию любых ситуаций': в ГНСУ сказали, есть ли в Беларуси на границе с Украиной скопления войск

В настоящее время в Государственной пограничной службе Украины не фиксируют массовое концентрирование войск на территории Беларуси вблизи границы с Украиной. Вместе с тем, Силы обороны готовы к развитию любых ситуаций.

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Такое заявление сделал спикер ГПСУ Андрей Демченко, отвечая на вопрос о возможных изменениях на границе с Беларусью после объявления самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко проверки белорусских войск. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Так, Демченко указал на отсутствие каких-либо прибавок военных сил или перемещений техники и личного состава на белорусской стороне границы.

"Рядом нашей границы по ту сторону, на территории Беларуси, нет какого-то скопления войск, или перемещения техники, личного состава. В РФ пока нет на этом направлении подразделений, которые она могла бы применить против Украины", – сказал он.

Демченко добавил, что подразделения разведки пограничной службы продолжают внимательно следить за какими-либо событиями на территории соседних государств.

"Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому продолжаем укреплять линию границы и приграничья, чтобы в случае изменения обстановки – об этом обязательно сообщат подразделения разведки – чтобы мы усиливали то или иное направление соответственно", – резюмировал спикер ГНСУ.

Напомним, в Беларуси с утра 21 июня началась внезапная проверка готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка будет касаться подразделений оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и ПВО.

Ранее Беларусь и Россия провели совместные учения военно-воздушных сил. В Центре национального сопротивления считают, что их цель – окончательное поглощение белорусского войска Москвой.

Также сообщалось, что в Беларуси могут формировать новую военную бригаду, вооруженную российскими "Искандерами". Об этом может свидетельствовать, что на территории воинской части в Осиповичах Могилевской области строят два новых ангара, которые по размеру и внешнему виду похожи на укрытия для "Искандеров".

Там также идет реконструкция заброшенной казармы и административного здания.