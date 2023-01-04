Готовит ли враг новое наступление на Харьков: появилось пояснение от ВСУ

О создании крупных ударных группировок врага и подготовке к новому наступлению на Харьковском направлении речь пока не идет. По крайней мере, данных разведки об этом нет.

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Об этом в телемарафоне "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Он посоветовал слушать начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

"Трудно говорить, чего захотят россияне, когда замерзнет земля. Здесь гораздо ценнее слушать генерала Буданова, у которого лучшая и самая обновленная информация на этом направлении. Насколько я помню, о создании больших новых группировок на Харьковском направлении речь не шла", – сказал Череватый.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 января бывший командир полка "Азов" Максим Жорин озвучил мнение, что Россия задумала новое большое наступление на Украину. По его убеждению, российские оккупанты могут попытаться наступать на Харьковскую, Киевскую или западные области.

Ранее в New York Times написали, что в Кремле идут дебаты относительно того, следует ли начинать новое военное наступление в Украине этой зимой. В частности, обсуждается вопрос, смогут ли российские оккупационные войска его осуществить.

В разведке Великобритании заявили, что, несмотря на желание кремлевского диктатора Владимира Путина захватить Украину, в ближайшее время Россия вряд ли решится осуществить новое наступление из-за нехватки боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также уверен, что РФ сделает новую попытку наступления на Киев. Так, в резерве Москва имеет до 1,5 млн человек для войны против Украины.

Прокомментировал угрозу и министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, РФ может испытать новую волну наступления на Украину в феврале 2023 года.

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