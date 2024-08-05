Готовят для россиян: в Мелитополе оккупанты устраивают рейды для поиска 'бесхозного имущества'

Российские военные во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье вместе с представителями местной "администрации" организуют рейды для выявления помещений, владельцы которых не предоставили правоустанавливающие документы на жилье. "Безхозяйственное" имущество захватчики конфискуют и, вероятно, будут передавать российским переселенцам.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Цели "закрыть вопросы" с имуществом украинцев, которые выехали, убегая от войны, россияне планируют достичь до 16 августа.

Отмечается, что члены "комиссии" размещают объявления с содержанием "помещение имеет признаки бесхозности" и обращения к жильцам домов о необходимости предоставить им документы на жилье. В противном случае угрожают "принимать меры" в отношении такого имущества с 16 августа.

В ЦНС предполагают, что жилье украинцев будут передавать россиянам в рамках "политики колонизации".

"Такие действия оккупационных властей свидетельствуют только о желании продолжать геноцидную практику по изменению этнического состава населения на территории Украины", – отметили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты осудили жительницу оккупированной Акимовки Запорожской области Оксану Иванченко за "государственную измену". Украинку обвинили в том, что она якобы передавала ВСУ весной 2023 информацию о расположении российских войск и техники в городе.

– В Луганской ОВА сообщили, что оккупанты вывезли детей из временно оккупированной Луганщины в Новосибирскую область. Там их держат в палаточном военно-патриотическом лагере путинской юнармии, оккупанты обучают их тактической, огневой и строевой подготовке.