Говорил на украинском, но выдала рация: бойцы ВСУ рассказали о встрече с врагом-"оборотнем" на фронте. Видео

Украинский язык не всегда является однозначным маркером "свой-чужой" на передовой, поэтому защитникам следует постоянно сохранять бдительность. В этом на собственном опыте убедились бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, выполнявшие боевую задачу на одном из участков фронта.

Видео дня

Они столкнулись с оккупантом, который выдавал себя за своего и говорил по-украински, но его выдала рация, которая "ожила" в крайне неподходящий для захватчика момент. Об этом случае защитники рассказали в видео на YouTube-канале полка.

Как оккупант пытался выдать себя за украинца

Бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла "Мамочка" и "Румын"" рассказали, как встретились на фронте с "оборотнем".

Воины отправились на выполнение боевого задания и затаились в посадке. И тут к ним вышел неизвестный, кричавший: "Свої". Незнакомец, вспоминают воины, говорил с ними исключительно на украинском. Поэтому они решили, что перед ними действительно побратим – и подпустили его к себе.

В том, что это была ошибка, бойцы убедились после того, как у незваного "гостя" "ожила" рация, из которой зазвучал русский язык. Сам же мужчина начал передавать координаты места, где находился.

Главные истории дня

Поняв, что перед ними оккупант, "Мамочка" попытался открыть огонь по врагу, однако возникла проблема.

"Я начинаю наводить автомат. Он кричит мне: "Повітря!" – и прыгает в кусты. Я начинаю стрелять, а у меня заклинивает патрон", – рассказал военный.

В конце концов защитники все-таки открыли огонь по укрытию захватчика, применили и гранаты – тот отвечал огнем. Тем временем подоспели другие оккупанты.

Украинцы подпустили их ближе и открыли огонь. Бой завершился отступлением захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, командир роты одного из подразделений ВСУ рассказал, какие навыки позволяют бойцам стать лучшими операторами FPV.

Также стали известны подробности операции, в ходе которой бойцы ССО взяли в плен троих оккупантов и спасли олененка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!