'Говорят, что в мае все закончится': оккупант рассказал о планах на наступление и потерях в армии РФ. Перехват

Российские оккупационные войска планируют усиленное наступление. Операцию уже окрестили "Возмездием", в ней, по словам захватчика, должны участвовать несколько отрядов "второй армии мира" общей численностью в 600 человек.

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Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ с матерью, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

Оккупант сказал, что уже в конце февраля-марте "будет все понятно". При этом сейчас у рядовых захватчиков нет информации о происходящем.

"Вообще ничего нет, никто нифига не знает, что, как, куда, вообще ноль", – сказал захватчик.

Из штаба военным РФ рассказывают, что их товарищи по службе продвигаются на фронте и что когда они сдвинут Силы обороны Украины с их укрепленных позиций, якобы будет идти речь о перемирии.

"О перемирии будет речь…скорее всего до мая…типа в мае закончится", – говорит россиянин.

Его мать уверена, что, если оккупантам сейчас удастся провести наступление, "это все быстро решится". Она также упомянула, что в рамках подготовки к "Возмездию" российские войска стягивают свою военную технику.

Тем временем армия РФ продолжает нести большие потери. Оккупант рассказал матери, что одна из рот была разбита: захватчики понесли потери как погибшими, так и ранеными.

Как сообщал OBOZREVATEL, террорист Игорь Гиркин имеет негативные прогнозы для российской армии. Он заявляет, что для наступления России осталось всего 2-3 недели – дальше воевать уже будет нечем.

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