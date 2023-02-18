''Для наступления еще есть 2-3 недели'': террорист Гиркин спрогнозировал, что в мае России нечем будет воевать. Видео

Известный террорист Игорь Стрелков-Гиркин имеет негативные прогнозы для российской армии. Он заявляет, что для наступления России осталось всего 2-3 недели – далее воевать уже будет нечем.

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Гиркин отметил большое количество проблем в армии РФ – множество раненых среди военнослужащих России, отсутствие должных выплат пострадавшим солдатам и многое другое. Видео его прямого эфира вместе с российским военным экспертом Максимом Климовым распространилось в сети (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Гиркин отметил, что в данной войне Путин самоликвидировался. Также он крайне недоволен тем фактом, что правительство России отказывается должным образом выплачивать пособие для военных "ЛДНР".

"Господа из Министерства обороны, я не буду спрашивать не ох*енели ли вы там! Вы ох*енели очень давно во главе с вашим министром и всеми его заместителями", – гневно заявил террорист.

Кроме того, он спрогнозировал развитие конфликта между руководителем ЧВК "Вагнер" и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Пригожину нужно или оставить в покое Шойгу и заняться военными вопросами, или в результате конфликта ему придется снять "Вагнер" с фронта. Потому что ситуации, когда руководители двух армий воюют между собой быть не могут. Конфликт между Минобороны и ЧВК "Вагнер" – это конфликт между Пригожиным и Шойгу, в котором сейчас обострение, и никак иначе", – констатировал Гиркин.

Террорист и его соведующий дали неутешительный прогноз для армии России на ближайшее время.

"Март на территории юга России, "Новороссии" и "Малороссии" – это очень проблемный месяц", – пессимистично отметил Гиркин.

Он добавил, что в апреле западная техника будет уже в Украине.

"Здесь вопрос в том, что будут делать наши? 2-3 недели осталось на проведение активных операций на фронте", – отметил Стрелков-Гиркин.

При этом второй спикер отметил, что ударная подготовка России не подготовлена для наступления, и основная проблема армии РФ – это система связи и управления.

"Дело в том, что мы имеем сейчас, глубокий прорыв может закончится катастрофой! Но попытки атаки будет", – отметил Климов.

Гиркин отметил, что если большое наступление армии РФ будет, то ничего, кроме огромных потерь при минимальных результатов, не будет.

"На него будут истрачены боеприппасы, людская сила, техника. Тогда противник получит от такого наступления только плюсы. Ведь то в каком состоянии находятся наши войска, не позволяют провести это наступление. Игра не стоит свеч", – обреченно подытожил Гиркин.

Так, спикеры подметили, что если наступление не начнется до 24 февраля, то, скорее всего, его уже и не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии годовщины со дня полномасштабного вторжения в Украину российский президент Владимир Путин выступит перед федеральным собранием с набором стандартных заученных фраз, которые хорошо ложатся на оболваненное сознание населения РФ. В частности, речь будет идти об эфемерных угрозах для России со стороны "великого и ужасного" НАТО.

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