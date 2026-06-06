ГПСУ: Россия увеличила количество атак дронами через Беларусь

Российская армия организовала пуски дронов-камикадзе через территорию Беларуси, направляя их на территорию Украины. В то же время официальный Минск заявлял, что якобы Украина атаковала пограничную инфраструктуру Беларуси.

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Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге. Однако, по его словам, правительство Александра Лукашенко игнорирует транзит российских дронов через свою территорию.

"Беларусь никоим образом не осудила такие действия. Большинство дронов, которые запускает Россия для массированных атак по Украине, заходят на территорию Беларуси и идут по ее территории, чтобы в дальнейшем через Киевскую, Житомирскую области залететь в Украину. За последние несколько недель фиксируется увеличение случаев такой тактики", – подчеркнул Демченко.

Спикер добавил, что Москва сейчас продолжает активно давить на Минск, пытаясь побудить белорусскую армию к непосредственному участию в войне против Украины. В то же время, как отмечается, Украина из-за угрозы провокаций России со стороны Беларуси усиливает оборону и фортификационные укрепления на севере.

При этом украинские пограничники не фиксируют увеличения российского контингента на территории Беларуси в количестве, достаточном дляпроведения нового сухопутного наступления.

Напомним, ранее в Беларуси раскрыли, где находится в стране ракета "Орешник". Комплекс базируется на территории бывшего аэродрома "Кричев-6", поскольку в течение 20-29 декабря 2025 года туда прибыл военный эшелон из России.

А до этого президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Созвон между двумя лидерами стран состоялся впервые за многие годы отсутствия коммуникации между Парижем и Минском.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь может присоединиться к войне только в случае прямой военной агрессии. По его словам, Минск с Киевом воевать не собирается, и "никогда не будет".

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