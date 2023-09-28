Грабят местное население и пьют: 'власти' Херсонщины пожаловалась Кремлю на оккупантов – ЦНС

Военные оккупационной российской армии все чаще прибегают к пьянству на временно захваченных территориях. В Херсонской области из-за этого существенно увеличилось количество случаев ограбления местного населения.

Ситуация приобрела такие масштабы, что на действия военнослужащих начали жаловаться даже оккупационные так называемые власти. Доносы на солдат ВС РФ направляют в Кремль, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российские военнослужащие воруют у жителей оккупированных населенных пунктов деньги и автомобили. Сами они называют это якобы борьбой с подпольем.

Местное население вооруженные захватчики обвиняют в "нелояльности" к ним и помощи ВСУ. На этом фоне оккупанты грабят дома.

"Причиной тому, помимо "загадочности российской души", является низкая дисциплина в ВС РФ, из-за чего в армии врага также преуспевает пьянство и случаи дезертирства", – добавили в ЦНС.

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Известно, что оккупационная администрация Херсонщины пожаловалась на порядки военных в Кремль, сетуя, что в регионе и без того "царят антироссийские настроения".

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном поселке Днепряне на Херсонщине подвыпившие оккупанты устроили перестрелку. В результате разборок пятеро захватчиков стали "200-ми".

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