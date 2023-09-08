На Херсонщине пьяные оккупанты устроили перестрелку: пять захватчиков погибли

Оккупанты в состоянии алкогольного опьянения устроили перестрелку в поселке Днепряны Новокаховской городской громады на оккупированной части Херсонщины. В результате междоусобных разборок погибли пятеро захватчиков.

Видео дня

Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона 8 сентября. По его словам, инцидент произошел на территории сельхозпредприятия.

"В поселке Днепряны на оккупированной Херсонщине на территорию сельскохозяйственного предприятия ворвались около 30 российских оккупантов. Захватчики напились водки и стали выяснять между собой отношения. Дошло до перестрелки, в результате чего пять оккупантов погибли", – сказал спикер Генштаба.

Ковалев добавил, что оккупанты продолжают захватывать и использовать объекты гражданской инфраструктуры в своих военных целях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Бердянске на Запорожье утром 8 сентября прогремели два мощных взрыва на одном из "избирательных участков" оккупантов. Сегодня у захватчиков начались псевдовыборы, военная охрана помочь им не успела, так как осталась под завалами.

– Ранее захватчики устроили "досрочное голосование" на захваченных территориях Херсонщины и Луганщины, под дулами автоматов заставляя людей содействовать им.

– В Центре национального сопротивления рассказали, что в Новой Каховке оккупанты закрыли "партийные штабы" на псевдовыборах, поскольку опасаются партизанов. Часть уехала в оккупированные Геническ и Скадовск.

– 29 августа в Новой Каховке прогремел взрыв в "региональном штабе Единой России". Партизаны "АТЕШ" заявили об уничтожении документации и ликвидации трех оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!