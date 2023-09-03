Под дулами автоматов: оккупанты начали имитацию 'выборов' на Херсонщине и Луганщине – ЦНС

Российские оккупанты устроили "досрочное голосование" на временно захваченных землях Херсонской и Луганской областей. Они проводят имитацию псевдовыборов, под дулами автоматов заставляя местное население содействовать им в этом.

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Сами так называемые выборы россияне запланировали на 8-10 сентября. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что коллаборанты из фейковых "избирательных комиссий" в сопровождении российских автоматчиков обходят дома и проводят "голосование по месту жительства".

Ранее такую же процедуру захватнические власти устроили на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

"Это необходимо россиянам, чтобы скрыть отсутствие явки в "полноценном голосовании", которое состоится 8-10 сентября и тоже растянуто на три дня с этой же целью", – отметили в ЦНС.

Также известно, что по результатам первых двух дней оккупанты уже нарисовали 5% явки, хотя это проверить невозможно.

Центр национального сопротивления призвал украинцев не открывать двери оккупантам и, по возможности, покинуть свое жилье на период этого осеннего обострения у врага. Ведь выборы нужны Кремлю только в качестве пропагандистской картинки и их результаты определены заранее.

Ранее сообщалось, как фейковые российские "администрации" на временно захваченных территориях Украины пытаются всеми способами заставить украинцев голосовать на псевдовыборах. Оккупанты рассказывали жителям басни, мол, "разрешат" голосовать даже без паспорта РФ.

Вместе с тем на Запорожье враг усилил давление на местное население с требованием получать паспорта страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в сентябре 2023 года Кремль попытается легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией в Украине. Из-за запланированных врагом псевдовыборов ГУР МО Украины обратилось с призывом к жителям оккупированных территорий.

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